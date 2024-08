Previsioni Meteo Messina: il bollettino per domani sabato 17 agosto

MeteoWeb

Sabato 17 Agosto a Messina si prevedono condizioni meteo variabili, con cielo che passerà da sereno a coperto nel corso della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi intorno ai +31,3°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche leggere e direzione prevalente da nord.

Nelle prime ore del giorno, dalla notte fino alla mattina, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno intorno ai +26-27°C, con una percezione di calore leggermente superiore. Il vento soffierà da nord con intensità variabile.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà, portando a nubi sparse e poi a cielo coperto. Le temperature massime si registreranno intorno ai +30-31°C, con un aumento dell’umidità relativa. La velocità del vento aumenterà leggermente, con raffiche più sostenute.

In serata, il cielo rimarrà coperto con probabilità di piogge leggere. Le temperature si manterranno intorno ai +26-27°C, con vento che tenderà a diminuire di intensità.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 17 Agosto a Messina indicano una giornata con un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche, con possibili piogge nel pomeriggio e sera. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo e prepararsi adeguatamente per affrontare eventuali precipitazioni.

Tutti i dati meteo di Sabato 17 Agosto a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 8.2 NNO max 13.4 Maestrale 75 % 1014 hPa 4 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 6.2 NNE max 10.7 Grecale 73 % 1013 hPa 7 cielo sereno +30° perc. +32.3° Assenti 7.9 NNO max 9.7 Maestrale 57 % 1013 hPa 10 poche nuvole +30.9° perc. +33.7° Assenti 9.4 NNO max 12.7 Maestrale 56 % 1014 hPa 13 cielo coperto +30.6° perc. +33.1° Assenti 11.1 NO max 13.5 Maestrale 56 % 1013 hPa 16 pioggia leggera +29.4° perc. +32.8° 0.23 mm 22.1 ONO max 29.8 Maestrale 66 % 1013 hPa 19 cielo coperto +26.4° perc. +26.4° prob. 6 % 6.9 E max 13.8 Levante 64 % 1012 hPa 22 cielo coperto +26.5° perc. +26.5° prob. 3 % 6.6 N max 11 Tramontana 61 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:17 e tramonta alle ore 19:45

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.