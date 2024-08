Previsioni Meteo Sestri Levante: tutti i dettagli per la prossima settimana 19 – 22 Agosto

MeteoWeb

Lunedì 19 Agosto

Notte: Durante la notte a Sestri Levante ci sarà pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,6°C con una leggera percezione di caldo a +21,9°C. Il vento soffierà da Nord Est a una velocità di 12,3km/h, con raffiche fino a 12,3km/h. Le precipitazioni saranno di 0.3mm con umidità al 77% e pressione atmosferica a 1007hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con cielo coperto e una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno fino a +26,2°C con una percezione di caldo di +26,2°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord – Nord Est, con una velocità di 6,6km/h. La probabilità di pioggia sarà dell’1% con umidità al 56% e pressione atmosferica a 1009hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo rimarrà coperto al 100% con temperature intorno ai +28,3°C e una percezione di caldo di +28,8°C. Il vento sarà leggero da Nord con una velocità di 1,2km/h. La probabilità di pioggia aumenterà al 17% con umidità al 50% e pressione atmosferica a 1009hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da un cielo coperto al 86% con temperature intorno ai +24,8°C e una percezione di caldo di +25,1°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a una velocità di 9,2km/h. Non sono previste precipitazioni significative, con umidità al 68% e pressione atmosferica a 1010hPa.

Martedì 20 Agosto

Notte: Durante la notte a Sestri Levante il cielo sarà coperto al 93% con temperature intorno ai +23°C e una percezione di caldo di +23,3°C. Il vento soffierà da Nord Est a una velocità di 13,5km/h. Non sono previste precipitazioni, con umidità al 73% e pressione atmosferica a 1011hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con un cielo coperto al 98% e temperature intorno ai +22,2°C con una percezione di caldo di +22,5°C. Il vento sarà leggero da Nord Est con una velocità di 11km/h. Non sono previste precipitazioni, con umidità al 77% e pressione atmosferica a 1011hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo rimarrà coperto al 97% con temperature intorno ai +28,3°C e una percezione di caldo di +28,8°C. Il vento sarà leggero da Nord con una velocità di 1,2km/h. La probabilità di pioggia sarà del 17% con umidità al 50% e pressione atmosferica a 1009hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da un cielo coperto al 86% con temperature intorno ai +24,8°C e una percezione di caldo di +25,1°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a una velocità di 10,9km/h. Non sono previste precipitazioni significative, con umidità al 68% e pressione atmosferica a 1010hPa.

Mercoledì 21 Agosto

Notte: Durante la notte a Sestri Levante il cielo sarà sereno al 0% con temperature intorno ai +23,1°C e una percezione di caldo di +23,5°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a una velocità di 4,9km/h. Non sono previste precipitazioni, con umidità al 79% e pressione atmosferica a 1012hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con un cielo sereno al 0% e temperature intorno ai +27°C con una percezione di caldo di +27,8°C. Il vento sarà leggero da Ovest con una velocità di 3,9km/h. Non sono previste precipitazioni, con umidità al 56% e pressione atmosferica a 1011hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno al 5% con temperature intorno ai +28,3°C e una percezione di caldo di +29,2°C. Il vento sarà leggero da Sud Ovest con una velocità di 5,6km/h. Non sono previste precipitazioni, con umidità al 54% e pressione atmosferica a 1011hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da un cielo sereno al 0% con temperature intorno ai +23,8°C e una percezione di caldo di +24,4°C. Il vento soffierà da Nord Ovest a una velocità di 7,5km/h. Non sono previste precipitazioni significative, con umidità all’79% e pressione atmosferica a 1012hPa.

Giovedì 22 Agosto

Notte: Durante la notte a Sestri Levante il cielo sarà sereno al 0% con temperature intorno ai +24,5°C e una percezione di caldo di +24,9°C. Il vento soffierà da Nord a una velocità di 7,4km/h. Non sono previste precipitazioni, con umidità al 74% e pressione atmosferica a 1014hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con un cielo sereno al 0% e temperature intorno ai +23°C con una percezione di caldo di +23,4°C. Il vento sarà leggero da Nord Est con una velocità di 5,7km/h. Non sono previste precipitazioni, con umidità al 78% e pressione atmosferica a 1012hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno al 0% con temperature intorno ai +28,2°C e una percezione di caldo di +30°C. Il vento sarà leggero da Sud – Sud Ovest con una velocità di 7,6km/h. Non sono previste precipitazioni, con umidità al 61% e pressione atmosferica a 1013hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da un cielo sereno al 0% con temperature intorno ai +24,6°C e una percezione di caldo di +25,1°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a una velocità di 8,7km/h. Non sono previste precipitazioni significative, con umidità al 78% e pressione atmosferica a 1014hPa.

In base alle previsioni meteo per Sestri Levante, possiamo osservare una variazione delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle previsioni.

