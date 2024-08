Previsioni Meteo Vignola: tutti i dettagli per domani mercoledì 7 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 7 Agosto a Vignola si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e temperature gradevoli. Le condizioni meteo saranno caratterizzate da una leggera brezza di vento proveniente da Ovest – Sud Ovest, con raffiche di vento molto leggere. L’umidità si manterrà su valori medi intorno al 40-50%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1013hPa.

Le previsioni meteo per Mercoledì 7 Agosto a Vignola prevedono una notte con nubi sparse e una leggera diminuzione della copertura nuvolosa rispetto alle ore serali. Le temperature si attesteranno intorno ai +20°C, con una percezione di fresco leggera. Il vento sarà ancora proveniente da Est – Nord Est, con una velocità intorno ai 4km/h.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno e privo di nuvole, con temperature in aumento fino a raggiungere i +30°C verso le ore centrali. Il vento sarà sempre leggero, con una direzione che ruoterà verso Ovest – Sud Ovest. L’umidità si manterrà bassa intorno al 30-40%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno e senza nuvole, con temperature massime che potranno superare i +32°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, ma rimarrà una brezza leggera proveniente da Ovest – Sud Ovest. Le condizioni di umidità si manterranno intorno al 30%, mentre la pressione atmosferica potrebbe subire una lieve diminuzione.

In serata, il cielo si presenterà ancora sereno, con una leggera copertura nuvolosa verso le ore notturne. Le temperature caleranno gradualmente fino a raggiungere i +20°C, con una percezione di fresco leggera. Il vento sarà sempre molto leggero, proveniente da Nord Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 7 Agosto a Vignola indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature estive. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +32°C, mentre le minime saranno intorno ai +20°C. Il vento sarà leggero e l’umidità si manterrà su valori medi. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e consultare aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni a Vignola.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +20.5° perc. +20.6° prob. 1 % 4.9 NE max 4.6 Grecale 74 % 1013 hPa 3 nubi sparse +20.3° perc. +20.3° Assenti 4 ENE max 3.8 Grecale 73 % 1013 hPa 6 nubi sparse +24° perc. +24.1° Assenti 0.8 NE max 1.5 Grecale 61 % 1013 hPa 9 cielo sereno +29.8° perc. +29.4° prob. 1 % 6.9 OSO max 6.5 Libeccio 39 % 1013 hPa 12 cielo sereno +32° perc. +30.7° prob. 1 % 11.8 OSO max 7.8 Libeccio 29 % 1012 hPa 15 cielo sereno +31° perc. +29.8° prob. 1 % 13.7 OSO max 8.2 Libeccio 31 % 1012 hPa 18 cielo sereno +23.7° perc. +23.6° prob. 1 % 4.9 O max 4.9 Ponente 57 % 1013 hPa 21 nubi sparse +20.6° perc. +20.4° Assenti 3.3 NE max 4.1 Grecale 67 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:10 e tramonta alle ore 20:15

