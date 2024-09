Meteo Acireale, le previsioni per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Acireale di Venerdì 20 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità, con piogge leggere che continueranno a manifestarsi soprattutto durante le prime ore del giorno. La temperatura si manterrà su valori relativamente miti, con una percezione termica che non varierà significativamente. La copertura nuvolosa sarà predominante, con un graduale miglioramento previsto nel pomeriggio e in serata.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da pioggia leggera. La temperatura si attesterà intorno ai 21,6°C, con una leggera diminuzione che si registrerà nelle ore successive. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con percentuali che raggiungeranno il 99%. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 2,3 km/h e i 4 km/h, proveniente principalmente da direzioni occidentali.

Nella mattina, le previsioni del tempo confermeranno la presenza di pioggia leggera. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 21°C, con picchi di 21,7°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,69 mm. Anche in questa fascia oraria, il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 4,8 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento delle condizioni meteo. Sebbene la pioggia leggera persisterà fino alle prime ore, si prevede un passaggio verso un cielo coperto. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 21°C, con una leggera diminuzione rispetto alla mattina. La copertura nuvolosa inizierà a diminuire, scendendo al 99%. Le probabilità di precipitazioni si ridurranno, ma non saranno del tutto assenti.

La sera porterà un miglioramento significativo. Le nuvole si diraderanno, dando spazio a un cielo sereno. Le temperature scenderanno a circa 19,9°C, con una percezione termica simile. La copertura nuvolosa si ridurrà al 7%, e il vento si farà leggermente più sostenuto, con velocità che raggiungeranno i 5,8 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Acireale di Venerdì 20 Settembre evidenziano una giornata inizialmente instabile, con piogge che si attenueranno nel pomeriggio, portando a un miglioramento delle condizioni meteo in serata. Nei giorni successivi, si prevede un consolidamento del bel tempo, con temperature che si stabilizzeranno su valori più freschi e un cielo prevalentemente sereno.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Acireale

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +21.5° perc. +21.6° 0.28 mm 3.7 OSO max 7.4 Libeccio 72 % 1013 hPa 4 pioggia leggera +21.3° perc. +21.4° 0.11 mm 3.5 NNO max 4.8 Maestrale 72 % 1013 hPa 7 pioggia leggera +21.7° perc. +21.8° 0.37 mm 1.4 ONO max 3.9 Maestrale 71 % 1014 hPa 10 pioggia leggera +20.6° perc. +20.7° 0.71 mm 2.7 SSE max 4 Scirocco 79 % 1015 hPa 13 pioggia leggera +20° perc. +20.2° 0.23 mm 3.2 ENE max 5.9 Grecale 81 % 1016 hPa 16 cielo coperto +21° perc. +21.1° prob. 43 % 6.5 E max 8.1 Levante 75 % 1016 hPa 19 poche nuvole +20.2° perc. +20.3° prob. 3 % 4.9 N max 7.4 Tramontana 77 % 1018 hPa 22 poche nuvole +19.8° perc. +19.8° Assenti 5.1 NO max 6.1 Maestrale 76 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 18:55

