Meteo Catania, le previsioni per domani giovedì 12 settembre

Le previsioni meteo per Giovedì 12 Settembre a Catania indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cieli prevalentemente sereni e temperature che si manterranno su valori piuttosto elevati. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 23°C, con una leggera brezza proveniente da ovest. La copertura nuvolosa sarà minima, garantendo un cielo sereno che accompagnerà il riposo notturno.

Nella mattina, il meteo continuerà a mantenere condizioni favorevoli, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 29,8°C intorno a mezzogiorno. La presenza di poche nuvole non influenzerà significativamente il sole, che dominerà il cielo. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 4,5 km/h e i 5,8 km/h, contribuendo a rendere l’aria piacevole nonostante l’aumento delle temperature.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di 30,3°C alle ore 13:00, mantenendosi poi attorno ai 29°C fino alle ore 15:00. Le condizioni di cielo sereno continueranno a prevalere, con un’umidità che si attesterà attorno al 38%, rendendo l’atmosfera più secca e confortevole. La brezza leggera proveniente da sud-est contribuirà a mitigare la sensazione di calore.

La sera porterà un lieve abbassamento delle temperature, che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 24°C intorno alle 22:00. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata all’aperto senza preoccupazioni di maltempo. La velocità del vento si manterrà su valori leggeri, rendendo l’aria fresca e gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Catania nei prossimi giorni sembrano mantenere un trend di stabilità, con temperature che si manterranno elevate e cieli sereni. Tuttavia, è possibile che nei giorni successivi si registrino lievi variazioni, con l’arrivo di qualche nuvola in più. Pertanto, si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.4° perc. +23.6° Assenti 8.8 O max 11 Ponente 66 % 1010 hPa 4 cielo sereno +22.9° perc. +23° Assenti 6.5 O max 7.8 Ponente 67 % 1010 hPa 7 cielo sereno +24.7° perc. +24.8° Assenti 6.2 O max 7.7 Ponente 62 % 1011 hPa 10 nubi sparse +27.8° perc. +28.1° Assenti 4.2 SO max 9.7 Libeccio 48 % 1011 hPa 13 cielo sereno +30.3° perc. +29.8° Assenti 4.7 S max 16.9 Ostro 38 % 1010 hPa 16 cielo sereno +27.8° perc. +28.2° Assenti 14 ESE max 13.8 Scirocco 50 % 1010 hPa 19 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 5.4 SE max 10.3 Scirocco 54 % 1011 hPa 22 cielo sereno +24.6° perc. +24.7° Assenti 8.3 OSO max 13.1 Libeccio 59 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 19:07

