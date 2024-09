Meteo Cosenza, le previsioni per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cosenza di Mercoledì 25 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nuvole e schiarite, con la possibilità di leggere piogge nel pomeriggio. La temperatura si manterrà su valori gradevoli, ma con un calo rispetto ai giorni precedenti. I venti saranno prevalentemente leggeri, provenienti da sud-est, e l’umidità si attesterà su livelli moderati.

Nella notte, le condizioni saranno inizialmente di cielo sereno con nubi sparse che si presenteranno verso le prime ore del mattino. Le temperature si attesteranno intorno ai 16,1°C, con una percezione leggermente più bassa. La velocità del vento sarà di circa 7,4 km/h, creando una brezza leggera. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1018 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà completamente, portando a un aumento della temperatura fino a raggiungere i 25,8°C intorno alle 10:00. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e i venti continueranno a soffiare leggeri da ovest-sud-ovest. L’umidità scenderà gradualmente, ma rimarrà comunque su valori moderati, attorno al 40-50%. Non si prevedono precipitazioni significative in questa fase della giornata.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano l’arrivo di pioggia leggera intorno alle 14:00, con una temperatura che scenderà a 23,9°C. La probabilità di pioggia sarà del 28%, e le condizioni di cielo rimarranno prevalentemente nuvolose. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, mantenendosi attorno ai 7 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 49%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo miglioreranno, portando a un cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 18°C. I venti saranno leggeri e l’umidità si manterrà su valori moderati. La pressione atmosferica continuerà a stabilizzarsi, favorendo un clima più secco e gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Cosenza nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un ritorno a cieli sereni e temperature più elevate. Tuttavia, è importante monitorare eventuali cambiamenti, poiché le condizioni possono variare rapidamente. Domani e dopodomani si prevede un clima più stabile, con temperature in aumento e minori probabilità di pioggia.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.1° perc. +15.9° Assenti 7.4 SE max 9.2 Scirocco 82 % 1018 hPa 3 cielo sereno +16° perc. +15.4° Assenti 7.9 SE max 9.3 Scirocco 70 % 1017 hPa 6 cielo sereno +18.5° perc. +18° Assenti 5.3 SSE max 8.3 Scirocco 62 % 1018 hPa 9 cielo coperto +24.8° perc. +24.4° Assenti 5.8 OSO max 10.3 Libeccio 42 % 1018 hPa 12 cielo coperto +25.6° perc. +25.3° Assenti 9.4 OSO max 13 Libeccio 41 % 1018 hPa 15 cielo coperto +23.6° perc. +23.4° prob. 21 % 4.9 OSO max 12.6 Libeccio 53 % 1018 hPa 18 nubi sparse +18.6° perc. +18.4° prob. 13 % 5.4 SSE max 7.6 Scirocco 73 % 1019 hPa 21 cielo sereno +18.2° perc. +17.9° Assenti 7 SE max 8.3 Scirocco 72 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 18:42

