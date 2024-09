Meteo Enna, le previsioni per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Sabato 21 Settembre a Enna si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con possibilità di piogge leggere nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 16,1°C della notte e i 24,1°C nel tardo mattino, per poi scendere nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 100% in serata. La velocità del vento varierà, con raffiche che potrebbero arrivare fino a 17,1 km/h. L’umidità si manterrà su valori piuttosto alti, intorno all’80%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Durante la notte, il meteo si presenterà con poche nuvole e temperature intorno ai 16,5°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con un’umidità che si attesterà attorno all’83%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Nord Est.

Nella mattina, il cielo si coprirà progressivamente, con temperature che saliranno fino a 24,1°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 88% entro le 13:00. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, ma non si prevedono precipitazioni significative fino a quel momento.

Nel pomeriggio, il cielo sarà completamente coperto e si verificheranno piogge leggere, con una temperatura che scenderà a 19,8°C alle 17:00. La probabilità di pioggia sarà bassa, ma non trascurabile, con accumuli di circa 0,15 mm. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 67%.

La sera porterà un cielo completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 18°C. L’umidità rimarrà alta, attorno all’80%, e non si prevedono ulteriori precipitazioni. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 9,7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Enna nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili. Tuttavia, si prevede un aumento della probabilità di pioggia nei giorni successivi, rendendo opportuno tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo. La situazione climatica potrebbe variare, quindi è consigliabile rimanere informati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.1° perc. +16° Assenti 4.8 NE max 4.8 Grecale 85 % 1018 hPa 4 nubi sparse +15.3° perc. +15.2° Assenti 5.5 NE max 5.3 Grecale 87 % 1018 hPa 7 cielo coperto +18.1° perc. +17.9° Assenti 5.8 E max 6.6 Levante 72 % 1019 hPa 10 nubi sparse +22.2° perc. +21.8° Assenti 12.2 SSE max 10.3 Scirocco 50 % 1019 hPa 13 cielo coperto +24° perc. +23.6° prob. 11 % 11.2 SSE max 10.7 Scirocco 41 % 1017 hPa 16 cielo coperto +20.7° perc. +20.4° prob. 5 % 11.4 SE max 12.5 Scirocco 62 % 1018 hPa 19 cielo coperto +18.5° perc. +18.4° Assenti 5.6 ESE max 7.8 Scirocco 77 % 1020 hPa 22 cielo coperto +17.6° perc. +17.6° prob. 4 % 5.4 E max 8.7 Levante 81 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 18:57

