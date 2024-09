Meteo Fiumicino, le previsioni per giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Fiumicino di Giovedì 12 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse e temperature che si manterranno su valori relativamente miti. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a influenzare il clima fino alla mattina. Le temperature si attesteranno intorno ai 22°C, con una percezione leggermente più alta a causa dell’umidità presente nell’aria. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 33 km/h.

Durante la mattina, il tempo rimarrà instabile, con piogge leggere che continueranno a cadere. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà sopra il 60%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 24°C. Il vento si presenterà sostenuto, con velocità che potranno arrivare fino a 29 km/h. A partire da metà mattina, la probabilità di precipitazioni rimarrà alta, rendendo consigliabile l’uso di un ombrello.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo non mostrano segni di miglioramento, con piogge che si intensificheranno, passando da leggere a moderate. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 22°C. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno superare i 40 km/h, creando una sensazione di fresco. L’umidità continuerà a mantenersi elevata, contribuendo a un clima piuttosto umido e scomodo.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo rimarranno stabili, con piogge moderate che persisteranno. Le temperature si manterranno sui 20°C, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità, rendendo la serata fresca. La copertura nuvolosa sarà totale, e le precipitazioni potrebbero risultare più abbondanti, con accumuli che supereranno i 3 mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Fiumicino nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento immediato. Si prevede che le piogge continueranno anche nei giorni successivi, con temperature che si manterranno su valori miti ma con un clima umido e ventoso. È consigliabile prepararsi a condizioni di maltempo, tenendo presente che la situazione potrebbe variare rapidamente.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Fiumicino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 4 pioggia leggera +22.1° perc. +21.2° 0.24 mm 28.9 SSO max 33.2 Libeccio 33 % 1009 hPa 7 pioggia leggera +24.2° perc. +24.4° 0.45 mm 25.9 SO max 30.3 Libeccio 68 % 1008 hPa 10 cielo coperto +24.6° perc. +24.8° prob. 59 % 28.9 OSO max 33.8 Libeccio 64 % 1009 hPa 13 pioggia leggera +24.7° perc. +24.8° 0.28 mm 36.1 OSO max 39.2 Libeccio 61 % 1008 hPa 16 pioggia leggera +21.2° perc. +21.5° 0.62 mm 34.5 OSO max 45.8 Libeccio 78 % 1008 hPa 19 pioggia moderata +21.2° perc. +21.4° 1.49 mm 28.5 SO max 33.7 Libeccio 80 % 1007 hPa 22 pioggia moderata +20.2° perc. +20.2° 3.52 mm 33.8 O max 44 Ponente 71 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 19:19

