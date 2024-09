Meteo Guidonia, le previsioni per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 29 Settembre a Guidonia indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 14°C, con una leggera brezza proveniente da nord-est. La mattina si presenterà con cieli limpidi e un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 23°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, si prevede un lieve calo termico, ma le condizioni rimarranno stabili e soleggiate. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno sui 15°C.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Guidonia godrà di un cielo sereno con una copertura nuvolosa minima, pari al 7%. Le temperature si manterranno intorno ai 14,8°C, con una leggera brezza che soffierà a circa 6,9 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 79%, ma non si registreranno precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, il cielo sereno continuerà a dominare, e le temperature inizieranno a salire. Alle 08:00, si potranno registrare 18,2°C, mentre alle 10:00 si arriverà a 22,2°C. La brezza si farà più intensa, con velocità che raggiungeranno i 8 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 45% entro le 11:00.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 24,1°C alle 13:00 e alle 14:00. Anche se si prevede una leggera presenza di nuvole, la copertura rimarrà sotto il 15%. Le condizioni di cielo sereno continueranno a prevalere, e il vento si manterrà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 12 km/h.

La sera si presenterà con temperature in calo, scendendo fino a 15,3°C alle 21:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la notte. L’umidità aumenterà leggermente, ma non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Guidonia nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni stabili e soleggiate. Domani, si assisterà a un ulteriore abbassamento delle temperature, mentre dopodomani le condizioni meteo potrebbero rimanere simili, con cieli sereni e temperature gradevoli. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno in questo fine settimana un’ottima occasione per trascorrere del tempo all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Guidonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +14.8° perc. +14.4° Assenti 6.9 NE max 7.5 Grecale 79 % 1018 hPa 3 cielo sereno +14.2° perc. +13.8° Assenti 6.1 NNE max 7.1 Grecale 78 % 1018 hPa 6 cielo sereno +14.2° perc. +13.8° Assenti 7.7 N max 14.2 Tramontana 79 % 1019 hPa 9 cielo sereno +20.4° perc. +19.9° Assenti 5.8 NNO max 10 Maestrale 53 % 1019 hPa 12 cielo sereno +23.8° perc. +23.3° Assenti 8.4 O max 11.7 Ponente 40 % 1019 hPa 15 cielo sereno +23.7° perc. +23.2° Assenti 10.5 NO max 12.4 Maestrale 41 % 1018 hPa 18 cielo sereno +17.5° perc. +16.8° Assenti 8.5 NE max 11.2 Grecale 60 % 1020 hPa 21 cielo sereno +15.3° perc. +14.6° Assenti 8.9 ENE max 10.8 Grecale 65 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:49

