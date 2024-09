Meteo Parma, le previsioni per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 22 Settembre, Parma si troverà ad affrontare condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta per tutto il giorno. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 15,8°C durante la notte a un massimo di 22,6°C nel primo pomeriggio. La presenza di nuvole sarà costante, con una probabilità di pioggia che, seppur bassa, si attesterà intorno al 28% nel pomeriggio. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da direzioni sud e sud-ovest, con velocità che non supereranno i 6 km/h.

Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 15,8°C, con cielo coperto e una leggera brezza. Le condizioni di umidità saranno elevate, raggiungendo percentuali intorno al 79%. Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire, toccando i 19,6°C entro le 09:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con un cielo prevalentemente coperto che caratterizzerà anche le ore successive.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 22,6°C alle 13:00, mantenendosi stabili attorno ai 22°C fino alle 15:00. La probabilità di pioggia aumenterà leggermente, ma non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità si attesterà intorno al 55-67%, rendendo l’aria piuttosto umida. I venti continueranno a soffiare debolmente, senza creare disagi.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi attorno ai 18°C. Il cielo rimarrà coperto, e l’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 74%. Le condizioni di meteo non subiranno variazioni significative, mantenendo un’atmosfera stabile e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Parma nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede un lieve abbassamento delle temperature nei giorni successivi, ma senza eventi meteorologici estremi. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché la situazione non sembra migliorare nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Parma

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.8° perc. +15.5° Assenti 3.6 SO max 4.5 Libeccio 79 % 1020 hPa 3 nubi sparse +14.8° perc. +14.5° Assenti 3.9 SO max 4.1 Libeccio 82 % 1019 hPa 6 nubi sparse +15.3° perc. +15° Assenti 3.8 O max 4.3 Ponente 82 % 1020 hPa 9 cielo coperto +19.6° perc. +19.4° Assenti 4.5 NNO max 3.3 Maestrale 67 % 1019 hPa 12 cielo coperto +22.3° perc. +22° Assenti 3.6 NE max 3 Grecale 57 % 1018 hPa 15 cielo coperto +22.3° perc. +22° prob. 23 % 4.1 E max 4 Levante 56 % 1016 hPa 18 cielo coperto +18.9° perc. +18.6° prob. 20 % 3.3 SE max 3.9 Scirocco 68 % 1016 hPa 21 cielo coperto +18° perc. +17.7° Assenti 5 SO max 5.1 Libeccio 74 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 19:10

