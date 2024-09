Meteo Reggio Emilia, le previsioni per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Reggio Emilia di Giovedì 12 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. La probabilità di precipitazioni sarà moderata, con una copertura nuvolosa al 100%. Con l’arrivo della mattina, si prevede un incremento delle piogge, che si manifesteranno inizialmente come pioggia leggera, per poi intensificarsi nel corso della giornata.

Nel dettaglio, durante la mattina il clima sarà fresco, con temperature che varieranno tra i 19°C e i 20°C. Le piogge si presenteranno in forma leggera, con accumuli che potranno raggiungere i 2.29mm entro le ore 11:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 5 km/h e i 12 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali. L’umidità si manterrà elevata, superando il 80%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Le piogge continueranno a cadere, mantenendo un’intensità leggera, con temperature che scenderanno fino a 14°C. Le raffiche di vento potranno raggiungere i 29 km/h, rendendo il clima piuttosto ventoso. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità si attesterà attorno al 90%, creando un ambiente umido e fresco.

Con l’arrivo della sera, le previsioni del tempo indicano un ulteriore peggioramento, con piogge che diventeranno moderate e, in alcuni momenti, forti. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 12°C, mentre le precipitazioni potranno accumularsi fino a 4.44mm. La velocità del vento continuerà a mantenersi su valori moderati, con raffiche che potranno superare i 20 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Reggio Emilia di Giovedì 12 Settembre evidenziano una giornata di maltempo, con piogge persistenti e temperature fresche. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una graduale diminuzione delle piogge e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Reggio Emilia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.1° perc. +19° prob. 41 % 3.1 S max 5.3 Ostro 76 % 1004 hPa 3 cielo coperto +19.4° perc. +19.3° prob. 36 % 5.8 E max 10 Levante 76 % 1003 hPa 6 cielo coperto +19° perc. +19.1° prob. 48 % 8.4 NE max 13.5 Grecale 83 % 1002 hPa 9 pioggia leggera +19.5° perc. +19.6° 0.28 mm 7.1 NNE max 9.4 Grecale 82 % 1002 hPa 12 pioggia leggera +20° perc. +20.1° 0.46 mm 5 NNO max 10.7 Maestrale 80 % 1002 hPa 15 pioggia leggera +15.2° perc. +15.2° 0.24 mm 18.7 NNO max 29.4 Maestrale 91 % 1003 hPa 18 pioggia moderata +13.8° perc. +13.7° 3.3 mm 2.9 NNO max 5.7 Maestrale 95 % 1005 hPa 21 pioggia moderata +12.7° perc. +12.5° 1.12 mm 9.5 NE max 21.1 Grecale 94 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 19:28

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.