Meteo Roma, le previsioni per domani sabato 14 settembre

Le previsioni meteo per Roma di Sabato 14 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 23,6°C durante le ore centrali della giornata. La presenza di venti moderati contribuirà a rendere l’atmosfera fresca e piacevole, mentre l’umidità si manterrà su livelli accettabili.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 13,7°C. La copertura nuvolosa sarà minima, e i venti, provenienti da Nord, si presenteranno con una velocità di circa 16,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 70%, garantendo una notte tranquilla e fresca.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, e le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 19,9°C entro le 09:00. La brezza vivace, con velocità di circa 11,1 km/h, garantirà un clima piacevole, mentre l’umidità inizierà a scendere, attestandosi attorno al 37%. Le previsioni del tempo indicano che non ci saranno precipitazioni, rendendo ideale la mattinata per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento delle condizioni meteo, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 23,2°C alle 15:00, mentre la copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 76%. I venti si presenteranno più leggeri, con velocità di circa 10,5 km/h, e l’umidità salirà al 41%. Non si prevedono piogge, quindi la giornata rimarrà asciutta.

La sera porterà con sé un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, ma le temperature rimarranno gradevoli, attorno ai 17°C. I venti continueranno a spirare da Nord, mantenendo una brezza leggera. L’umidità si attesterà attorno al 45%, creando un’atmosfera fresca e piacevole per le attività serali.

In conclusione, le previsioni meteo per Roma di Sabato 14 Settembre evidenziano una giornata che inizierà con condizioni di bel tempo, per poi evolvere verso un pomeriggio nuvoloso. I prossimi giorni si preannunciano simili, con temperature gradevoli e una variabilità della copertura nuvolosa, senza significative precipitazioni. Gli amanti del clima temperato troveranno in questo weekend un’ottima occasione per godere delle bellezze della città.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +13.7° perc. +12.9° Assenti 16.7 N max 32.3 Tramontana 70 % 1011 hPa 3 cielo sereno +13.1° perc. +12.3° prob. 7 % 13.8 N max 30.1 Tramontana 69 % 1011 hPa 6 cielo sereno +13.6° perc. +12.7° prob. 5 % 12.2 N max 25.7 Tramontana 66 % 1013 hPa 9 cielo sereno +19.9° perc. +19° Assenti 10.8 N max 18.8 Tramontana 37 % 1013 hPa 12 cielo sereno +23.6° perc. +22.7° Assenti 12.7 ONO max 21.5 Maestrale 26 % 1012 hPa 15 nubi sparse +23.2° perc. +22.3° Assenti 10.5 ONO max 16 Maestrale 30 % 1012 hPa 18 nubi sparse +19.6° perc. +18.8° Assenti 13.1 ONO max 27.7 Maestrale 43 % 1013 hPa 21 nubi sparse +17° perc. +16° Assenti 8.6 N max 14 Tramontana 45 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 19:16

