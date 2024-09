Previsioni Meteo Acireale: il bollettino per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Acireale indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra +22°C e +26,8°C, mentre i venti saranno leggeri e prevalentemente orientati da ovest e sud-est. L’umidità si attesterà attorno al 60%, garantendo un clima piuttosto confortevole.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai +22,4°C. La copertura nuvolosa sarà del 32%, mentre la velocità del vento sarà di circa 8,6 km/h da ovest. L’umidità si manterrà al 67%, creando un’atmosfera piacevole.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno fino a +26,8°C entro mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 24%. I venti saranno leggeri, con una velocità che varierà tra 2,6 km/h e 5,9 km/h, favorendo un clima gradevole e soleggiato.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento delle condizioni meteo, con un aumento della copertura nuvolosa. A partire dalle 13:00, il cielo passerà da nubi sparse a cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a +25,4°C alle 15:00. La percentuale di copertura nuvolosa raggiungerà il 93%, mentre la velocità del vento si manterrà attorno ai 7,1 km/h.

La sera porterà un ritorno a condizioni più serene, con il cielo che si presenterà nuovamente sereno. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai +23°C, con una leggera brezza che accompagnerà la fine della giornata. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 6%, garantendo un’atmosfera tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Acireale nei prossimi giorni evidenziano un clima prevalentemente stabile e gradevole. Si prevede che le temperature rimarranno miti, con occasionali variazioni nella copertura nuvolosa. Domani e dopodomani, le condizioni meteo continueranno a mantenere un profilo simile, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori confortevoli. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, godendo di un clima favorevole.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Acireale

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +22.2° perc. +22.2° Assenti 7.2 O max 9.4 Ponente 65 % 1018 hPa 4 poche nuvole +21.8° perc. +21.5° Assenti 7.6 NO max 9.3 Maestrale 56 % 1018 hPa 7 cielo sereno +24° perc. +23.7° Assenti 3.4 ONO max 5.1 Maestrale 48 % 1018 hPa 10 poche nuvole +26.3° perc. +26.3° Assenti 3.3 SE max 7.5 Scirocco 46 % 1018 hPa 13 nubi sparse +26.5° perc. +26.5° Assenti 9 SE max 10 Scirocco 48 % 1017 hPa 16 nubi sparse +24.9° perc. +25° Assenti 5.3 ESE max 7.2 Scirocco 58 % 1016 hPa 19 cielo sereno +23.7° perc. +23.7° Assenti 2.2 N max 5.4 Tramontana 62 % 1017 hPa 22 cielo sereno +23.2° perc. +23.2° Assenti 5.6 O max 6.6 Ponente 62 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 18:45

