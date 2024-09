Previsioni Meteo Acireale: il bollettino per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Acireale di Lunedì 16 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene durante le ore diurne, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra 19,4°C e 23,8°C, mentre il vento sarà generalmente debole, con raffiche che potranno raggiungere i 23,9 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 60%, contribuendo a un clima piuttosto confortevole.

Durante la notte, le condizioni saranno di cielo sereno con nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. L’umidità rimarrà attorno al 60%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1014 hPa. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, attestandosi attorno al 5%.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno fino a 23,8°C entro le ore centrali della giornata. Il vento sarà leggero, proveniente principalmente da Sud-Est, con velocità che raggiungeranno i 12,8 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, arrivando a circa il 46%. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si manterranno attorno ai 22,7°C, mentre il vento continuerà a soffiare da Sud-Est. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 57%. Anche in questo caso, la probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno al 4%.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo coperto. Le temperature scenderanno a circa 20,6°C, con un aumento della velocità del vento che potrà raggiungere i 19 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 64%, e la probabilità di precipitazioni aumenterà fino al 30%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Acireale nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature gradevoli. Martedì e mercoledì si prevede un clima simile, con temperature che si manterranno sopra i 20°C e una bassa probabilità di pioggia. Si consiglia di approfittare delle belle giornate per attività all’aperto, prima dell’arrivo di eventuali perturbazioni nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Acireale

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.2° perc. +18.7° prob. 1 % 4.6 ONO max 6.2 Maestrale 60 % 1013 hPa 4 cielo sereno +18.9° perc. +18.4° prob. 1 % 4.4 ONO max 5.8 Maestrale 60 % 1013 hPa 7 cielo sereno +21.1° perc. +20.7° Assenti 3.9 SO max 4.8 Libeccio 53 % 1013 hPa 10 cielo sereno +23.4° perc. +23° Assenti 8 SSE max 7.6 Scirocco 46 % 1012 hPa 13 cielo sereno +23.8° perc. +23.5° prob. 4 % 14.4 SE max 13.3 Scirocco 50 % 1011 hPa 16 nubi sparse +22.7° perc. +22.5° prob. 4 % 10.5 ESE max 10 Scirocco 57 % 1010 hPa 19 cielo coperto +21.5° perc. +21.3° prob. 15 % 2 N max 6.5 Tramontana 64 % 1011 hPa 22 cielo coperto +20.6° perc. +20.4° prob. 30 % 13.5 OSO max 19 Libeccio 64 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 19:01

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.