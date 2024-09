Previsioni Meteo Acireale: il bollettino per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Acireale di Mercoledì 11 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con qualche possibile pioggia leggera nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 23,1°C e i 26,4°C. La presenza di nuvole sarà limitata, con una copertura che non supererà il 24% durante le ore centrali della giornata. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 2,1 km/h e i 12,4 km/h, provenienti principalmente da direzioni orientali.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 23°C, con cielo sereno e una leggera brezza. La mattina si presenterà con cieli sereni e temperature in aumento, che raggiungeranno i 25,6°C entro le 09:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 5%, e i venti saranno deboli, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, si prevede un cambiamento con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature si manterranno attorno ai 26°C, con picchi di 26,4°C. La probabilità di precipitazioni aumenterà, raggiungendo il 20%. Le condizioni di umidità si attesteranno attorno al 63%, rendendo l’aria leggermente più pesante. I venti, sempre leggeri, potrebbero contribuire a un lieve rinfrescamento.

La sera porterà un ritorno a condizioni più serene, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 23°C. Il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa minima. I venti continueranno a essere leggeri, rendendo la serata piacevole per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Acireale nei prossimi giorni mostrano un andamento variabile, con un possibile miglioramento delle condizioni meteo. Giovedì e Venerdì si prevede un ritorno a cieli sereni e temperature in aumento, mentre nel fine settimana potrebbero verificarsi nuove perturbazioni. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste giornate, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a Acireale

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23° perc. +23.1° prob. 22 % 2.8 N max 6.8 Tramontana 69 % 1009 hPa 4 cielo sereno +22.6° perc. +22.8° prob. 18 % 5.3 O max 6.2 Ponente 72 % 1009 hPa 7 cielo sereno +24.2° perc. +24.4° prob. 12 % 2.4 O max 4.4 Ponente 65 % 1010 hPa 10 cielo sereno +25.8° perc. +26.1° prob. 6 % 8.4 SE max 7.3 Scirocco 62 % 1010 hPa 13 poche nuvole +26.4° perc. +26.4° prob. 20 % 11.9 SE max 11.2 Scirocco 61 % 1010 hPa 16 poche nuvole +25.4° perc. +25.7° prob. 24 % 9.3 ESE max 9.3 Scirocco 63 % 1010 hPa 19 cielo sereno +24.1° perc. +24.4° prob. 6 % 4.9 NE max 7.6 Grecale 70 % 1011 hPa 22 cielo sereno +23.5° perc. +23.8° prob. 2 % 2.9 N max 5.8 Tramontana 72 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 19:09

