Previsioni Meteo Castrovillari: il bollettino per domani domenica 22 settembre

Le previsioni meteo per Castrovillari di Domenica 22 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che varieranno nel corso della giornata. La temperatura massima si attesterà intorno ai 24,3°C durante la mattina, mentre nel pomeriggio si prevede un leggero abbassamento, con valori che scenderanno fino a 21,3°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, con il cielo che si presenterà coperto per gran parte della giornata, specialmente nelle ore centrali.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature che si aggireranno attorno ai 16,4°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 4,9 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 76%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la mattina, si assisterà a un miglioramento temporaneo, con il cielo che si schiarirà e temperature che saliranno fino a 24,3°C. La copertura nuvolosa si ridurrà, portando a momenti di sole, anche se non mancheranno nubi sparse. La velocità del vento sarà leggera, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a coprirsi, con una temperatura che scenderà fino a 21,3°C. Le nubi saranno predominanti e ci sarà una probabilità di pioggia molto bassa, intorno al 10%. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 72%, mentre il vento rimarrà debole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 17°C. Il cielo si presenterà con poche nuvole, offrendo momenti di sereno. La velocità del vento sarà ancora leggera, rendendo la serata piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castrovillari indicano una giornata variabile, con un inizio promettente al mattino, seguito da un pomeriggio nuvoloso. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, favorendo un clima più stabile e soleggiato. Gli amanti del sole potranno quindi attendere con interesse le previsioni meteo per i prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Castrovillari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.4° perc. +16.1° Assenti 2.1 NNO max 3.9 Maestrale 76 % 1020 hPa 3 cielo coperto +16° perc. +15.7° Assenti 3 NNO max 4.9 Maestrale 77 % 1019 hPa 6 nubi sparse +17.9° perc. +17.6° Assenti 2.7 E max 3.9 Levante 71 % 1019 hPa 9 nubi sparse +22.7° perc. +22.5° Assenti 6.8 SE max 5.4 Scirocco 55 % 1019 hPa 12 nubi sparse +24.1° perc. +23.8° Assenti 6.7 SE max 8.6 Scirocco 48 % 1017 hPa 15 cielo coperto +22.4° perc. +22.2° prob. 10 % 4.6 E max 5.7 Levante 56 % 1017 hPa 18 cielo coperto +18° perc. +17.8° prob. 6 % 2.2 ONO max 3.5 Maestrale 75 % 1018 hPa 21 nubi sparse +17° perc. +16.8° Assenti 3.5 O max 4.8 Ponente 77 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 18:47

