Previsioni Meteo Castrovillari: il bollettino per la prossima settimana 30 Settembre – 3 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 30 Settembre, il cielo sarà sereno con una temperatura di circa +12,2°C e umidità al 55%. Durante la mattina, le temperature saliranno fino a +22,7°C e l’umidità scenderà al 28%. Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà con valori attorno a 22,8°C. La sera porterà un calo a +13,4°C e un aumento dell’umidità al 77%. Martedì 1 Ottobre, si prevede un cielo ancora sereno, con temperature che raggiungeranno +24,3°C. Mercoledì 2 Ottobre, le temperature saliranno fino a +27,1°C, ma in serata ci sarà un aumento della copertura nuvolosa. Giovedì 3 Ottobre, il cielo sarà coperto con temperature intorno a +17,5°C e umidità al 81%.

Lunedì 30 Settembre

Nella notte di Lunedì 30 Settembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa pari a 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +12,2°C, con una temperatura percepita di +11°C. La velocità del vento sarà di 6,5 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest, mentre le raffiche raggiungeranno i 7,5 km/h. L’umidità si manterrà al 55% e la pressione atmosferica sarà di 1022 hPa. Questo clima favorevole continuerà fino alle prime ore del mattino.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno e le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i +22,7°C entro le 12:00. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 21,8°C. La velocità del vento varierà tra 2,7 km/h e 6,6 km/h, mantenendosi prevalentemente da Sud Est. L’umidità scenderà fino al 28% e la pressione atmosferica continuerà a diminuire, arrivando a 1019 hPa.

Nel pomeriggio, il bel tempo proseguirà con cielo sereno e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 22,8°C alle 13:00. La temperatura percepita sarà di 21,9°C. La velocità del vento si manterrà costante attorno ai 6 km/h, con direzione Sud Est. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 29%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno con temperature in calo, che scenderanno a +13,4°C entro le 23:00. La temperatura percepita sarà di +12,8°C. La velocità del vento si ridurrà a 6,1 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino al 77%. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1020 hPa.

Martedì 1 Ottobre

Nella notte di Martedì 1 Ottobre, il cielo si presenterà ancora sereno con una copertura nuvolosa pari a 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +13,3°C, con una temperatura percepita di +12,7°C. La velocità del vento sarà di 6 km/h proveniente da Ovest-Nord Ovest, mentre le raffiche raggiungeranno i 6,5 km/h. L’umidità si manterrà al 77% e la pressione atmosferica sarà di 1020 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno e le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i +24,3°C entro le 12:00. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 23,8°C. La velocità del vento varierà tra 3,6 km/h e 11 km/h, mantenendosi prevalentemente da Sud Ovest. L’umidità scenderà fino al 39% e la pressione atmosferica continuerà a diminuire, arrivando a 1016 hPa.

Nel pomeriggio, il bel tempo proseguirà con cielo sereno e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 22,1°C alle 15:00. La temperatura percepita sarà di 21,6°C. La velocità del vento si manterrà costante attorno ai 7,7 km/h, con direzione Sud-Sud Ovest. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 46%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno con temperature in calo, che scenderanno a +14,7°C entro le 23:00. La temperatura percepita sarà di +14,2°C. La velocità del vento si ridurrà a 6 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino al 76%. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1015 hPa.

Mercoledì 2 Ottobre

Nella notte di Mercoledì 2 Ottobre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa pari a 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +14,6°C, con una temperatura percepita di +14°C. La velocità del vento sarà di 5,8 km/h proveniente da Ovest, mentre le raffiche raggiungeranno i 6,4 km/h. L’umidità si manterrà al 75% e la pressione atmosferica sarà di 1015 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno e le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i +27,1°C entro le 12:00. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 26,3°C. La velocità del vento varierà tra 3,9 km/h e 14 km/h, mantenendosi prevalentemente da Sud Ovest. L’umidità scenderà fino al 26% e la pressione atmosferica continuerà a diminuire, arrivando a 1010 hPa.

Nel pomeriggio, il bel tempo proseguirà con cielo sereno e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 26,9°C alle 13:00. La temperatura percepita sarà di 26,2°C. La velocità del vento si manterrà costante attorno ai 15,4 km/h, con direzione Sud Ovest. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 25%.

Infine, nella sera, il cielo inizierà a coprirsi con nubi sparse e temperature in calo, che scenderanno a +18,6°C entro le 23:00. La temperatura percepita sarà di +18,3°C. La velocità del vento si ridurrà a 8,1 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino al 65%. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1011 hPa.

Giovedì 3 Ottobre

Nella notte di Giovedì 3 Ottobre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa pari a 94%. Le temperature si attesteranno intorno ai +17,5°C, con una temperatura percepita di +17,4°C. La velocità del vento sarà di 9,5 km/h proveniente da Ovest, mentre le raffiche raggiungeranno i 12,4 km/h. L’umidità si manterrà al 81% e la pressione atmosferica sarà di 1010 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno intorno ai +20,4°C entro le 07:00. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 20,3°C. La velocità del vento varierà tra 8,4 km/h e 13 km/h, mantenendosi prevalentemente da Ovest-Sud Ovest. L’umidità si manterrà alta, raggiungendo il 71% e la pressione atmosferica continuerà a stabilizzarsi attorno ai 1009 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai +18,7°C alle 20:00. La temperatura percepita sarà di +18,2°C. La velocità del vento si manterrà costante attorno ai 8,5 km/h, con direzione Ovest. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 60%.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a rimanere coperto con temperature in calo, che scenderanno a +17,6°C entro le 23:00. La temperatura percepita sarà di +17,5°C. La velocità del vento si ridurrà a 9,3 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino al 78%. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1010 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un inizio di Ottobre caratterizzato da un clima prevalentemente sereno e temperato, con un graduale abbassamento delle temperature e un aumento della copertura nuvolosa verso la fine della settimana. Si consiglia di approfittare delle belle giornate per attività all’aperto prima dell’arrivo di condizioni meteorologiche più instabili.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.