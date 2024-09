Previsioni Meteo Catania: il bollettino per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Catania di Lunedì 30 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 21°C, con una leggera brezza proveniente da ovest. Con l’arrivo della mattina, il termometro salirà, raggiungendo i 25°C intorno a mezzogiorno, mentre il vento si presenterà moderato, con velocità che varieranno tra i 5 e i 13 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà assente per tutta la giornata, garantendo un’ottima visibilità e condizioni ideali per attività all’aperto.

Durante il pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 24°C, con una leggera diminuzione verso sera. La brezza continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e piacevole. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 21°C, con un’umidità che si manterrà attorno al 57%. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Catania nei prossimi giorni non mostrano significative variazioni. Martedì e Mercoledì si prevede un mantenimento di queste condizioni, con cieli sereni e temperature simili. Tuttavia, è consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteorologiche possono variare. In generale, si prospetta un inizio di settimana all’insegna del bel tempo e della stabilità climatica.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.6° perc. +20.1° Assenti 3.9 ONO max 8 Maestrale 52 % 1020 hPa 4 cielo sereno +19.8° perc. +19.2° Assenti 3.4 OSO max 5.7 Libeccio 56 % 1020 hPa 7 cielo sereno +21.1° perc. +20.6° Assenti 7.4 OSO max 5.9 Libeccio 51 % 1021 hPa 10 cielo sereno +24° perc. +23.6° Assenti 7.1 S max 7.8 Ostro 43 % 1020 hPa 13 cielo sereno +25.4° perc. +25° Assenti 13.5 SE max 13.2 Scirocco 39 % 1019 hPa 16 cielo sereno +23.7° perc. +23.4° Assenti 14.6 ESE max 16.5 Scirocco 50 % 1019 hPa 19 cielo sereno +22.4° perc. +22.1° Assenti 6.4 E max 9 Levante 55 % 1019 hPa 22 cielo sereno +21.3° perc. +21° Assenti 1.1 N max 7.5 Tramontana 58 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 18:40

