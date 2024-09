Previsioni Meteo Catania: tutti i dettagli per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Catania per la Domenica 15 Settembre si preannunciano interessanti, con un alternarsi di momenti di sole e nuvolosità. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, favorendo un abbassamento delle temperature. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un clima più fresco e gradevole. Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un cielo prevalentemente coperto, mentre la sera si concluderà con nuvole persistenti.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Catania godrà di un cielo sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,3°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con solo un 3% di nuvole, e il vento soffierà da Ovest a una velocità di circa 4,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 52%, garantendo un clima piacevole.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a mostrare qualche nuvola. Alle 08:00, la temperatura salirà a 22,9°C con una copertura nuvolosa del 14%. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e gradevole. A partire dalle 10:00, le previsioni del tempo indicano un incremento della nuvolosità, con nubi sparse e temperature che raggiungeranno i 24,4°C.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà ulteriormente. A partire dalle 13:00, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 90% entro le 15:00. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 23,2°C. Il vento si farà più intenso, con raffiche che potranno raggiungere i 13,4 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità aumenterà, arrivando a toccare il 47%.

La sera porterà un cielo completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 21,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e il vento continuerà a soffiare leggermente. L’umidità rimarrà costante, mantenendo un clima umido e fresco.

In conclusione, le previsioni meteo per Catania nei prossimi giorni indicano un clima variabile. Dopo la Domenica, si prevede un lieve miglioramento con un ritorno del sole, ma non mancheranno momenti di nuvolosità. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare delle temperature miti, mentre chi cerca frescura troverà soddisfazione nelle serate più fresche. La settimana si prospetta quindi interessante dal punto di vista meteo, con un alternarsi di sole e nuvole.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20° perc. +19.5° prob. 15 % 6.9 O max 13 Ponente 53 % 1015 hPa 4 cielo sereno +19.4° perc. +18.9° prob. 15 % 9.4 O max 13.1 Ponente 56 % 1014 hPa 7 cielo sereno +21.8° perc. +21.3° Assenti 4 ONO max 6.9 Maestrale 46 % 1014 hPa 10 nubi sparse +24.4° perc. +24° prob. 3 % 7.6 S max 10 Ostro 40 % 1014 hPa 13 nubi sparse +24.6° perc. +24.2° prob. 22 % 6.6 E max 12.1 Levante 42 % 1013 hPa 16 nubi sparse +23.5° perc. +23.1° prob. 15 % 8.1 E max 7.3 Levante 47 % 1014 hPa 19 cielo coperto +22.2° perc. +21.9° Assenti 4.4 SSE max 6.9 Scirocco 53 % 1015 hPa 22 cielo coperto +21.7° perc. +21.3° Assenti 6.6 O max 6.9 Ponente 53 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 19:03

