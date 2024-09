Previsioni Meteo Chiavari: tutti i dettagli per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Chiavari di Sabato 21 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si osserverà una copertura nuvolosa significativa, mentre nel corso della mattina si assisterà a un miglioramento temporaneo con cieli sereni. Tuttavia, nel pomeriggio, le nuvole torneranno a dominare il panorama, portando a una diminuzione delle temperature. La sera si presenterà con condizioni simili a quelle del pomeriggio, mantenendo un clima fresco e umido.

Nella notte, a partire da mezzanotte, Chiavari avrà un cielo coperto con una copertura nuvolosa del 95% e una temperatura di +18,2°C. La temperatura percepita sarà leggermente più bassa, attorno a +17,9°C. La velocità del vento si manterrà intorno ai 12,7 km/h proveniente da Nord-Nord Est. L’umidità sarà alta, attorno al 72%, e non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo si schiarirà, con temperature che varieranno da +17,3°C a +22,6°C. La copertura nuvolosa diminuirà, raggiungendo il 3% alle 10:00. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con velocità del vento che varierà da 4,2 km/h a 9,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 58%, garantendo un clima gradevole.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo tornerà a coprirsi, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99% entro le 17:00. Le temperature si attesteranno intorno ai 20,5°C e 22,4°C, con una leggera diminuzione rispetto alla mattina. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 8,9 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

La sera si presenterà con un cielo completamente coperto e temperature che scenderanno fino a 19°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 77%, e il vento continuerà a soffiare da Nord-Nord Est a una velocità di circa 10,5 km/h. Le condizioni rimarranno stabili, senza variazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Chiavari nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature che si manterranno su valori freschi. Si prevede che la situazione meteo rimarrà simile anche nei giorni successivi, con possibili schiarite alternate a fasi di copertura nuvolosa. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni non favoriranno un clima completamente sereno.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Chiavari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +18.2° perc. +17.9° Assenti 12.7 NNE max 13.6 Grecale 72 % 1021 hPa 3 nubi sparse +17.6° perc. +17.3° Assenti 11.7 NNE max 12.3 Grecale 74 % 1020 hPa 6 poche nuvole +17.6° perc. +17.4° Assenti 9.8 NE max 10.5 Grecale 75 % 1021 hPa 9 cielo sereno +21.9° perc. +21.7° Assenti 2.2 O max 5.9 Ponente 58 % 1021 hPa 12 poche nuvole +22.5° perc. +22.3° Assenti 6.8 OSO max 7.1 Libeccio 58 % 1020 hPa 15 cielo coperto +22.3° perc. +22.1° Assenti 3 SSO max 4.8 Libeccio 60 % 1019 hPa 18 cielo coperto +19.9° perc. +19.9° Assenti 6.5 NE max 5.8 Grecale 74 % 1020 hPa 21 cielo coperto +19° perc. +19° Assenti 11.7 NNE max 10.7 Grecale 77 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 19:16

