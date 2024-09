Previsioni Meteo Cosenza: tutti i dettagli per domani lunedì 2 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Cosenza per Lunedì 2 Settembre mostrano una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata. La mattina si prevede una copertura nuvolosa del 100%, con temperature che si attesteranno intorno ai +28°C. Nel corso della mattinata, la copertura nuvolosa rimarrà alta, con temperature in aumento fino a raggiungere i +31,8°C intorno alle ore 11:00.

Nel pomeriggio le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative, con cielo coperto al 100% e temperature che si manterranno intorno ai +31°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, la copertura nuvolosa rimarrà alta, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i +23°C.

Per quanto riguarda la velocità del vento, si prevede una brezza leggera con intensità variabile nel corso della giornata, con direzione prevalente da Ovest. Le raffiche di vento saranno assenti, mentre la pressione atmosferica si manterrà intorno ai 1014hPa.

L’umidità relativa dell’aria si attesterà intorno al 40-50% durante la giornata, con probabilità di precipitazioni molto basse, intorno all’1%.

In conclusione, Lunedì 2 Settembre a Cosenza sarà caratterizzato da cielo coperto e temperature piuttosto elevate, con condizioni meteo stabili nel corso della giornata. Le previsioni per i prossimi giorni indicano un mantenimento delle condizioni meteorologiche simili, con cielo coperto e temperature che si manterranno su valori simili.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21.5° perc. +21.2° Assenti 6.4 SE max 7.3 Scirocco 57 % 1014 hPa 3 cielo coperto +21.3° perc. +20.9° Assenti 6.5 ESE max 6.8 Scirocco 55 % 1014 hPa 6 nubi sparse +25° perc. +24.9° Assenti 5.3 ESE max 7.4 Scirocco 50 % 1014 hPa 9 cielo coperto +30.5° perc. +30° Assenti 7.9 O max 6.8 Ponente 37 % 1014 hPa 12 cielo coperto +31.5° perc. +31.1° Assenti 15.1 O max 11.1 Ponente 37 % 1013 hPa 15 cielo coperto +29.1° perc. +29.2° Assenti 7.5 O max 7.8 Ponente 45 % 1013 hPa 18 cielo coperto +23.9° perc. +24° Assenti 4.1 SSE max 5.5 Scirocco 64 % 1014 hPa 21 cielo coperto +23.2° perc. +23.1° Assenti 4.2 S max 5.5 Ostro 60 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 19:20

