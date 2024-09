Previsioni Meteo Cosenza: tutti i dettagli per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 20 Settembre a Cosenza indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto al mattino, con un graduale miglioramento nel pomeriggio e una serata serena. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 24,6°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole sarà significativa, soprattutto nelle prime ore del giorno, ma si prevede un progressivo diradamento delle stesse.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 16,8°C. La copertura nuvolosa sarà alta, con percentuali che raggiungeranno il 88%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 7,6 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 21,7°C entro le 09:00. L’umidità sarà piuttosto elevata, attorno al 59%, e il vento continuerà a soffiare leggermente da nord-nord est. Le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, con valori che non supereranno il 6%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo: il cielo passerà da coperto a parzialmente nuvoloso, con temperature che toccheranno i 24,6°C alle 14:00. La copertura nuvolosa scenderà al 100% alle 13:00, per poi ridursi nel corso delle ore successive. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 6,4 km/h, e le probabilità di pioggia aumenteranno leggermente, ma senza effetti significativi.

La sera porterà un netto miglioramento, con cielo sereno e temperature che si abbasseranno fino a 15,6°C entro le 23:00. L’umidità si manterrà attorno al 75%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente da est. Le condizioni meteo saranno ideali per trascorrere una serata all’aperto, senza il rischio di piogge.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cosenza nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo che, dopo una giornata di nuvole, si presenterà sereno. Domani e dopodomani, si prevede un ulteriore miglioramento, con cieli sereni e temperature in lieve aumento, rendendo il clima particolarmente favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Cosenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.8° perc. +16.6° Assenti 6.8 SE max 7.6 Scirocco 77 % 1015 hPa 3 nubi sparse +17.2° perc. +17° Assenti 5.2 ESE max 5.5 Scirocco 76 % 1014 hPa 6 cielo coperto +18.5° perc. +18.3° prob. 3 % 3.9 ENE max 4.4 Grecale 71 % 1015 hPa 9 cielo coperto +21.7° perc. +21.5° Assenti 5 NNE max 4.9 Grecale 59 % 1016 hPa 12 cielo coperto +24.2° perc. +23.9° prob. 6 % 9.1 NNO max 7.7 Maestrale 46 % 1015 hPa 15 nubi sparse +24° perc. +23.6° prob. 32 % 6.2 NO max 6.4 Maestrale 46 % 1015 hPa 18 nubi sparse +17.2° perc. +17.1° prob. 32 % 4 SE max 4.1 Scirocco 80 % 1018 hPa 21 cielo sereno +16.2° perc. +16° prob. 7 % 6.8 E max 5.8 Levante 78 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 18:50

