Previsioni Meteo Fiumicino: il bollettino per domenica 22 settembre

Le previsioni meteo per Domenica 22 Settembre a Fiumicino indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un alternarsi di momenti di pioggia leggera e fasi di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 22,6°C durante la mattina. Tuttavia, nel pomeriggio e in serata, si prevede un abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 21°C. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che arriverà fino al 100% nel pomeriggio.

Durante la notte, le temperature si aggireranno intorno ai 20,9°C, con un aumento dell’umidità che raggiungerà il 78%. La mattina inizierà con poche nuvole e temperature intorno ai 22,3°C, mentre nel corso della giornata si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, fino a diventare completamente coperto nel pomeriggio.

Nel pomeriggio, si prevede la possibilità di pioggia leggera, con accumuli che potrebbero arrivare fino a 0,11mm. Le condizioni di vento saranno moderate, con velocità che varieranno tra i 11,4km/h e i 15,7km/h, provenienti principalmente da sud-sud est. L’intensità del vento sarà classificata come brezza, rendendo l’aria fresca e piacevole.

La sera porterà con sé ulteriori piogge leggere, con accumuli che potrebbero raggiungere i 0,25mm. Le temperature scenderanno ulteriormente, stabilizzandosi attorno ai 21°C. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 75%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Fiumicino nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori miti. Domani si prevede un miglioramento, ma non si escludono ulteriori piogge nei giorni successivi. Gli amanti del clima temperato troveranno comunque piacevoli le temperature, mentre è consigliabile tenere a portata di mano un ombrello per eventuali sorprese.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Fiumicino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 11 nubi sparse +22.6° perc. +22.2° Assenti 12.1 SSE max 13.7 Scirocco 51 % 1018 hPa 14 cielo coperto +22.4° perc. +22.4° prob. 28 % 14.4 SSE max 17.7 Scirocco 68 % 1016 hPa 17 cielo coperto +22° perc. +22.1° prob. 16 % 14.5 SSE max 19.9 Scirocco 71 % 1016 hPa 20 pioggia leggera +21.7° perc. +21.8° 0.12 mm 9.9 SSE max 12.5 Scirocco 73 % 1016 hPa 23 pioggia leggera +20.9° perc. +21° 0.4 mm 7.8 SE max 10.2 Scirocco 78 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 19:01

