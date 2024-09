Previsioni Meteo Gravina di Catania: il bollettino per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Gravina di Catania per Venerdì 13 Settembre si presenteranno prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà minima, garantendo un’ottima visibilità e un clima ideale per attività all’aperto. I venti, moderati e freschi, contribuiranno a mantenere un comfort termico elevato, mentre l’umidità si attesterà su livelli accettabili.

Nella notte, le temperature si aggireranno intorno ai 21°C, con un cielo sereno e una leggera brezza proveniente da Ovest. La copertura nuvolosa sarà quasi assente, permettendo di godere di un cielo stellato. Le condizioni di meteo rimarranno stabili, con una leggera diminuzione della temperatura percepita.

Durante la mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 28°C intorno a mezzogiorno. Il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con poche nuvole sparse che non influenzeranno le condizioni generali. I venti, moderati, soffieranno da Ovest, mantenendo una sensazione di freschezza. L’umidità si manterrà su valori relativamente bassi, favorendo un clima piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, attestandosi intorno ai 27°C. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che contribuirà a rendere il clima ancora più gradevole. Le condizioni di meteo continueranno a essere favorevoli, senza alcuna previsione di precipitazioni.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 20°C. Il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una piacevole serata all’aperto. I venti si attenueranno, mantenendo comunque una leggera brezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gravina di Catania nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature gradevoli. Non si prevedono cambiamenti significativi, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto e per godere delle bellezze del territorio.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Gravina di Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +21.7° perc. +21.4° Assenti 13.7 O max 23.6 Ponente 58 % 1012 hPa 3 poche nuvole +21.1° perc. +20.8° Assenti 17.6 O max 36.3 Ponente 59 % 1011 hPa 6 nubi sparse +22.2° perc. +22.1° prob. 2 % 18.9 O max 36.7 Ponente 61 % 1011 hPa 9 cielo sereno +26.8° perc. +26.9° prob. 22 % 24.8 O max 43.8 Ponente 43 % 1011 hPa 12 poche nuvole +28.8° perc. +28° prob. 18 % 24.2 O max 38.7 Ponente 35 % 1011 hPa 15 cielo sereno +27.5° perc. +27.1° Assenti 17.2 ONO max 29.4 Maestrale 37 % 1010 hPa 18 cielo sereno +23.3° perc. +22.8° Assenti 17.4 ONO max 24.5 Maestrale 42 % 1012 hPa 21 cielo sereno +21° perc. +20.4° Assenti 18.2 ONO max 30.2 Maestrale 49 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 19:06

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.