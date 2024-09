Previsioni Meteo Gravina di Catania: tutti i dettagli per domani lunedì 23 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 23 Settembre a Gravina di Catania si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente nuvoloso, con la possibilità di piogge leggere nel pomeriggio. Durante la notte, il cielo risulterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 20,1°C. La mattina continuerà a mantenere condizioni di cielo coperto, con temperature che saliranno fino a 23,5°C. Nel pomeriggio, invece, si prevede un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere e temperature in calo, che scenderanno fino a 21°C. La sera porterà con sé un cielo nuvoloso e temperature che si aggireranno intorno ai 19°C.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Gravina di Catania avrà un cielo coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si manterrà attorno ai 20,1°C, con una leggera brezza proveniente da Nord. Le condizioni di umidità saranno elevate, raggiungendo il 81%.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno da 20°C a 23,5°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 7 km/h, proveniente principalmente da Ovest e Sud-Ovest. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque piuttosto alta, attorno al 59%.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, si registreranno le prime piogge leggere. Le temperature caleranno fino a 20,6°C e le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che raggiungeranno i 1,19 mm. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità aumenterà ulteriormente, arrivando al 78%.

Infine, nella sera, a partire dalle 18:00, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 19°C. Le piogge continueranno a manifestarsi, anche se con intensità minore, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 76%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Gravina di Catania indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Martedì e Mercoledì si prevede un progressivo aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, con possibilità di schiarite. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Gravina di Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.9° perc. +20.1° prob. 9 % 1.5 O max 3.2 Ponente 81 % 1016 hPa 4 nubi sparse +19.4° perc. +19.5° prob. 9 % 3.3 ONO max 3.9 Maestrale 81 % 1015 hPa 7 cielo coperto +21° perc. +21° prob. 11 % 7 OSO max 8.7 Libeccio 73 % 1015 hPa 10 cielo coperto +23° perc. +23° prob. 25 % 4.9 O max 8.6 Ponente 61 % 1014 hPa 13 cielo coperto +23.2° perc. +23.2° prob. 41 % 8.5 SSE max 7.8 Scirocco 63 % 1013 hPa 16 pioggia leggera +21° perc. +21.2° 0.55 mm 5.9 SSO max 7.6 Libeccio 77 % 1013 hPa 19 pioggia leggera +20.1° perc. +20.2° 0.34 mm 9.4 SSE max 12.1 Scirocco 79 % 1015 hPa 22 nubi sparse +19.2° perc. +19.1° prob. 34 % 3.4 OSO max 4.1 Libeccio 76 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 18:50

