Previsioni Meteo Guidonia: tutti i dettagli per domani venerdì 13 settembre

Nella giornata di Venerdì 13 Settembre, Guidonia si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche variabili, caratterizzate da piogge leggere e un progressivo miglioramento verso la sera. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata piuttosto umido, con temperature che si manterranno attorno ai 16,7°C durante la notte e che saliranno fino a raggiungere i 21,5°C nella mattina. La copertura nuvolosa sarà predominante, con un’alta probabilità di pioggia che accompagnerà gran parte della giornata.

Durante la notte, Guidonia registrerà piogge leggere, con una temperatura di circa 16,7°C e una copertura nuvolosa quasi totale. La velocità del vento si attesterà intorno ai 6,5 km/h, proveniente da Sud Est, con raffiche che potranno raggiungere i 15 km/h. L’umidità sarà elevata, intorno all’86%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni non miglioreranno immediatamente. Si prevede che la pioggia leggera continui, con temperature che si alzeranno gradualmente fino a 21,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 12%, e le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che potrebbero raggiungere i 0,97 mm entro le ore centrali della giornata. Il vento si farà sentire con una velocità di circa 11,4 km/h, proveniente da Sud Ovest.

Nel pomeriggio, la situazione meteo non cambierà significativamente, con piogge leggere che persisteranno fino alle ore 17:00. Le temperature si manterranno intorno ai 19,9°C, mentre l’umidità continuerà a essere elevata, attorno al 60%. Le raffiche di vento potranno arrivare fino a 27,1 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca e umida.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un netto miglioramento delle condizioni meteorologiche. Le piogge cesseranno, lasciando spazio a un cielo sereno. Le temperature scenderanno a circa 12,4°C e l’umidità si stabilizzerà attorno all’88%. La velocità del vento diminuirà, portando una brezza leggera che contribuirà a rendere la serata più gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Guidonia indicano una giornata caratterizzata da piogge leggere e temperature fresche, seguita da un miglioramento serale. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature in aumento, che porteranno a un clima più stabile e piacevole. Gli amanti del bel tempo potranno finalmente godere di giornate più soleggiate e calde.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Guidonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17° perc. +16.7° prob. 34 % 11.2 S max 31.5 Ostro 74 % 1006 hPa 4 cielo coperto +16.8° perc. +16.3° prob. 22 % 16.2 S max 35.4 Ostro 68 % 1004 hPa 7 nubi sparse +19.2° perc. +19° prob. 23 % 9.2 SSE max 18.2 Scirocco 67 % 1005 hPa 10 pioggia leggera +21.5° perc. +21.1° 0.31 mm 11.4 SO max 13.6 Libeccio 54 % 1005 hPa 13 pioggia leggera +19.7° perc. +19.4° 0.79 mm 15.5 OSO max 23.7 Libeccio 64 % 1006 hPa 16 pioggia leggera +19.4° perc. +19° 0.17 mm 15.7 O max 27.1 Ponente 60 % 1006 hPa 19 cielo sereno +14.1° perc. +13.7° Assenti 8.7 NO max 17.6 Maestrale 83 % 1010 hPa 22 cielo sereno +12.5° perc. +12.2° Assenti 4.9 N max 7.3 Tramontana 89 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 19:17

