Previsioni Meteo Modena: il bollettino per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 20 Settembre a Modena indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente variabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno condizioni di cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,7°C. La mattina porterà un miglioramento, con cieli sereni e temperature in aumento fino a raggiungere i 19,7°C entro le 09:00. Nel corso della giornata, le previsioni del tempo evidenzieranno una presenza di nubi sparse, ma senza precipitazioni significative.

Durante il pomeriggio, le temperature continueranno a oscillare, raggiungendo un massimo di circa 22,1°C alle 13:00. La copertura nuvolosa si manterrà tra il 40% e il 55%, mentre i venti saranno leggeri, provenienti principalmente da est-nord-est, con velocità che varieranno tra i 6 km/h e i 13 km/h. La sera vedrà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 16,1°C entro le 23:00, con cieli nuovamente nuvolosi.

In sintesi, Venerdì 20 Settembre a Modena si prevede una giornata con temperature gradevoli e un cielo che passerà da sereno a parzialmente nuvoloso. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, oscillando tra il 56% e il 83% durante la giornata. Non si prevedono piogge significative, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Guardando ai prossimi giorni, le previsioni meteo indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili, ma con possibili variazioni nella copertura nuvolosa. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Modena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.7° perc. +15.7° prob. 15 % 6 NO max 8.6 Maestrale 88 % 1019 hPa 3 nubi sparse +15.3° perc. +15.3° prob. 19 % 7.8 O max 10.9 Ponente 91 % 1018 hPa 6 nubi sparse +15.2° perc. +15.2° prob. 7 % 8.9 O max 15 Ponente 91 % 1019 hPa 9 poche nuvole +19.7° perc. +19.6° prob. 8 % 5.8 NO max 10.4 Maestrale 70 % 1020 hPa 12 nubi sparse +21.9° perc. +21.7° prob. 19 % 13.2 ENE max 23.1 Grecale 57 % 1020 hPa 15 nubi sparse +21.4° perc. +21.2° prob. 16 % 9.5 ENE max 15.8 Grecale 62 % 1019 hPa 18 nubi sparse +18.1° perc. +18° prob. 4 % 5 SSE max 7 Scirocco 77 % 1021 hPa 21 nubi sparse +17.3° perc. +17.1° Assenti 1.2 NE max 3.8 Grecale 80 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 19:12

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.