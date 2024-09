Previsioni Meteo Reggio Calabria: il bollettino per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Martedì 17 Settembre a Reggio Calabria si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto e da piogge leggere nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 19,8°C e i 24,5°C. La presenza di umidità elevata e una leggera brezza accompagneranno le condizioni atmosferiche, rendendo il clima piuttosto umido.

Durante la notte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,2°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, fino a raggiungere un cielo completamente coperto. Le probabilità di pioggia aumenteranno, con piogge leggere attese nelle prime ore del mattino. La temperatura percepita rimarrà simile a quella reale, con valori di circa 20°C.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si alzeranno fino a raggiungere i 23,5°C intorno alle 09:00. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, attorno al 59%, e non si prevedono precipitazioni significative fino a metà mattinata. Tuttavia, nel tardo mattino, si verificheranno piogge leggere, con una probabilità di circa il 22%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un proseguimento delle piogge leggere, con temperature che toccheranno un massimo di 24,5°C. La copertura nuvolosa sarà totale e le precipitazioni si intensificheranno, con valori di pioggia leggera che si attesteranno intorno a 0,15mm. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 65%.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 21,4°C. Il cielo rimarrà coperto e si prevedono ulteriori piogge leggere, con una probabilità di precipitazioni che si manterrà attorno al 21%. Le condizioni di umidità continueranno a essere elevate, con valori che toccheranno il 74%.

In conclusione, le previsioni meteo per Reggio Calabria nei prossimi giorni evidenzieranno un clima variabile, con un possibile miglioramento a partire da Mercoledì. Le temperature si manterranno su valori miti, ma le condizioni di umidità e le piogge leggere potrebbero persistere. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.2° perc. +20.1° prob. 33 % 10.1 ESE max 13.5 Scirocco 72 % 1010 hPa 3 pioggia leggera +19.8° perc. +19.7° 0.2 mm 5.9 ESE max 10.7 Scirocco 73 % 1010 hPa 6 cielo coperto +21° perc. +20.9° prob. 56 % 4.9 NE max 5.4 Grecale 69 % 1011 hPa 9 cielo coperto +23.5° perc. +23.4° prob. 3 % 7.7 S max 11.1 Ostro 59 % 1011 hPa 12 cielo coperto +24.1° perc. +24.1° prob. 22 % 8.8 SSE max 12.1 Scirocco 58 % 1011 hPa 15 pioggia leggera +24.5° perc. +24.5° 0.11 mm 5.1 S max 10.7 Ostro 58 % 1010 hPa 18 cielo coperto +22.8° perc. +22.9° prob. 45 % 5.8 SO max 12 Libeccio 67 % 1011 hPa 21 cielo coperto +21.4° perc. +21.6° prob. 21 % 8.6 N max 12 Tramontana 74 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 18:58

