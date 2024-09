Previsioni Meteo Reggio Emilia: tutti i dettagli per il weekend 20 – 22 Settembre

MeteoWeb

Durante la notte di Venerdì 20 Settembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 95% e temperature intorno ai 15,9°C. La mattina, la nuvolosità aumenterà fino al 100%, con temperature che raggiungeranno 17,4°C. Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa scenderà al 93% e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20,4°C. Sabato, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura del 75% e temperature che saliranno fino a 22,6°C. Domenica, la situazione rimarrà simile, con un cielo coperto al 93% e temperature fino a 23,8°C. Non si prevedono precipitazioni significative.

Venerdì 20 Settembre

Durante la notte di Venerdì 20 Settembre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 95%. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,9°C, con una temperatura percepita di 15,8°C. La velocità del vento sarà di 6 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 8 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 14%, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno all’87%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 17,4°C alle 08:00. La velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 6 km/h, e l’umidità scenderà al 80%. Non si prevedono precipitazioni durante questa fascia oraria.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, ma con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa al 93%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20,4°C alle 16:00. Il vento sarà debole, con velocità di circa 4 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 68%, mentre non si prevedono piogge.

Infine, nella sera, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 75%. Le temperature scenderanno a 16,5°C alle 21:00. La velocità del vento rimarrà bassa, intorno ai 1,7 km/h, e l’umidità aumenterà fino al 77%. Non si prevedono precipitazioni.

Sabato 21 Settembre

Nella notte di Sabato 21 Settembre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 75%. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,6°C, con una temperatura percepita di 15,3°C. La velocità del vento sarà di 1,8 km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. Non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità si manterrà attorno all’80%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà nubi sparse e le temperature saliranno fino a 22,6°C alle 12:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 7,3 km/h. La copertura nuvolosa scenderà al 41%, mentre l’umidità si attesterà al 54%. Non si prevedono piogge.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere nubi sparse con una copertura nuvolosa del 70%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22,3°C alle 16:00. La velocità del vento sarà di circa 4,2 km/h. L’umidità si manterrà al 58%, senza possibilità di precipitazioni.

Nella sera, il cielo si presenterà cielo coperto con una copertura nuvolosa del 90%. Le temperature scenderanno a 17,6°C alle 21:00. La velocità del vento sarà di 4,5 km/h e l’umidità aumenterà fino al 75%. Non si prevedono piogge.

Domenica 22 Settembre

Durante la notte di Domenica 22 Settembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 93%. Le temperature si attesteranno intorno ai 16,7°C, con una temperatura percepita di 16,4°C. La velocità del vento sarà di 4,1 km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. Non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno al 78%.

Nella mattina, il cielo rimarrà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 82%. Le temperature saliranno fino a 20,5°C alle 09:00. La velocità del vento sarà di 3 km/h e l’umidità scenderà al 65%. Non si prevedono piogge.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere nubi sparse con una copertura nuvolosa del 29%. Le temperature raggiungeranno i 23,8°C alle 15:00. La velocità del vento sarà di 4,5 km/h e l’umidità si attesterà al 53%. Non si prevedono precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 94%. Le temperature scenderanno a 18,5°C alle 21:00. La velocità del vento sarà di 4,6 km/h e l’umidità aumenterà fino al 75%. Non si prevedono piogge.

In conclusione, il fine settimana si presenterà prevalentemente coperto con temperature che varieranno tra i 15°C e i 24°C. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo il weekend ideale per attività all’aperto, anche se si consiglia di portare con sé un ombrello per eventuali sorprese.

