Previsioni Meteo Sestri Levante: tutti i dettagli per domani lunedì 23 settembre

Le condizioni meteo per Sestri Levante di Lunedì 23 Settembre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente piovoso, con precipitazioni che si intensificheranno nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 17,9°C e i 21°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli elevati, intorno all’80%. La copertura nuvolosa sarà totale, con nuvole che copriranno il cielo per gran parte della giornata. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da est e sud-est, con velocità che varieranno tra i 7,1 km/h e i 13,6 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo inizieranno con nubi sparse e una temperatura di circa 17,9°C. Tuttavia, già dalle prime ore del mattino, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa e all’arrivo di pioggia leggera. Alle 07:00, la temperatura salirà a 19,6°C, ma la pioggia sarà presente in modo costante, con una copertura nuvolosa al 100%. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi fino a metà giornata, con valori di pioggia che raggiungeranno i 1,22 mm intorno alle 12:00.

Durante il pomeriggio, le previsioni del tempo indicano che le precipitazioni si manterranno moderate, con temperature che toccheranno i 21°C. Le piogge, seppur leggeri, continueranno a cadere, con intensità che varierà da 0,6 mm a 1,14 mm. La situazione rimarrà invariata anche nel tardo pomeriggio, quando la temperatura inizierà a scendere, portandosi attorno ai 19,2°C.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 18,4°C. Le piogge moderate continueranno a cadere, con valori di precipitazione che si aggireranno attorno a 1,16 mm. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con un’umidità che si attesterà intorno al 90%.

In conclusione, le previsioni meteo per Sestri Levante di Lunedì 23 Settembre evidenziano una giornata caratterizzata da piogge persistenti e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con una possibile schiarita e un aumento delle temperature, che potrebbero portare a un clima più stabile e asciutto. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Sestri Levante

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.9° perc. +17.8° prob. 36 % 9.4 NE max 8.7 Grecale 79 % 1015 hPa 3 nubi sparse +18° perc. +18° prob. 48 % 8.8 ENE max 9.3 Grecale 79 % 1014 hPa 6 pioggia leggera +18.9° perc. +18.8° 0.16 mm 7.9 E max 9.5 Levante 78 % 1014 hPa 9 pioggia leggera +20.3° perc. +20.4° 0.39 mm 7.5 ESE max 10.5 Scirocco 80 % 1014 hPa 12 pioggia moderata +20.7° perc. +21° 1.22 mm 12.9 SE max 17.4 Scirocco 82 % 1013 hPa 15 pioggia leggera +21° perc. +21.1° 0.6 mm 10.9 SE max 17.1 Scirocco 77 % 1011 hPa 18 pioggia moderata +18.9° perc. +19.2° 1.14 mm 9 E max 11.3 Levante 89 % 1011 hPa 21 pioggia leggera +18.5° perc. +18.7° 0.83 mm 7.1 ENE max 8.4 Grecale 89 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 19:12

