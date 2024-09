Previsioni Meteo Sestri Levante: tutti i dettagli per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sestri Levante di Sabato 21 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,8°C. La mattina porterà un miglioramento temporaneo, con cieli sereni e temperature che raggiungeranno i 22,8°C intorno alle ore 10:00. Tuttavia, nel pomeriggio, le nuvole torneranno a dominare, portando a un cielo coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22°C. La sera si presenterà con condizioni simili, con temperature in calo fino a 18,7°C.

Durante la notte, Sestri Levante avrà un cielo coperto con una copertura nuvolosa del 91%. La temperatura si manterrà sui 17,8°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est a 12,9 km/h. Con il passare delle ore, la situazione meteo inizierà a migliorare. Nella mattina, il cielo si schiarirà, portando a condizioni di cielo sereno e una temperatura che salirà fino a 22,3°C alle 09:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria piacevole.

Nel pomeriggio, però, le nuvole torneranno a coprire il cielo, con una copertura che raggiungerà il 98%. Le temperature si manterranno intorno ai 22°C, ma la sensazione di calore percepita sarà leggermente inferiore a causa dell’umidità che si attesterà attorno al 70%. La brezza leggera continuerà a soffiare, ma con intensità ridotta.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 18,7°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà attorno al 99%. Le condizioni di umidità aumenteranno, raggiungendo il 76%, e il vento continuerà a soffiare da Nord-Nord Est.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sestri Levante di Sabato 21 Settembre evidenziano una giornata con un inizio promettente, ma che si concluderà con un cielo nuvoloso e temperature in calo. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con una possibile ripresa del sole nei giorni a venire. Gli amanti del bel tempo dovranno attendere un miglioramento, mentre chi cerca un clima più fresco troverà soddisfazione nelle temperature di fine giornata.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Sestri Levante

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.8° perc. +17.6° Assenti 12.9 NNE max 14.6 Grecale 73 % 1021 hPa 3 nubi sparse +17.2° perc. +16.9° Assenti 11.9 NNE max 12.9 Grecale 74 % 1020 hPa 6 poche nuvole +17.3° perc. +17° Assenti 10.1 NE max 11.1 Grecale 75 % 1021 hPa 9 cielo sereno +22.3° perc. +22.1° Assenti 2.4 O max 5.8 Ponente 56 % 1021 hPa 12 cielo sereno +22.4° perc. +22.3° Assenti 7.4 OSO max 7.2 Libeccio 58 % 1020 hPa 15 cielo coperto +22.5° perc. +22.3° Assenti 2.8 SO max 4.7 Libeccio 58 % 1019 hPa 18 cielo coperto +19.7° perc. +19.6° Assenti 7 NE max 6.2 Grecale 72 % 1020 hPa 21 cielo coperto +18.8° perc. +18.7° Assenti 11.8 NE max 11.6 Grecale 76 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 19:16

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.