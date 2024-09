Previsioni Meteo Vignola: il bollettino per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 17 Settembre a Vignola indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo prevalentemente coperto e piogge leggere. La temperatura si manterrà su valori freschi, con massime che non supereranno i 16°C. La presenza di nuvole e le piogge intermittenti influenzeranno notevolmente il clima, rendendo necessaria una certa cautela per chi intende trascorrere del tempo all’aperto.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 10°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 97%, e la probabilità di precipitazioni sarà contenuta, con valori che si aggireranno attorno al 3%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Est – Nord Est, con raffiche che non supereranno i 7 km/h.

Nella mattina, il clima non subirà significative variazioni. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo circa 14°C entro le ore centrali della mattinata. Tuttavia, il cielo rimarrà coperto e si registreranno piogge leggere, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà attorno al 3%. L’umidità sarà piuttosto alta, intorno al 80%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo si manterranno stabili, con piogge che continueranno a cadere, portando a un abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 13°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e le piogge saranno leggere, con accumuli che potranno raggiungere i 0.77 mm. L’umidità aumenterà ulteriormente, superando il 90%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Con l’arrivo della sera, il cielo continuerà a essere coperto e si prevedono ulteriori piogge leggere. Le temperature scenderanno ulteriormente, arrivando a circa 11°C. La probabilità di precipitazioni rimarrà alta, con valori che si attesteranno attorno al 37%. Anche in questo caso, la velocità del vento sarà leggera, mantenendo una brezza che non supererà i 8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vignola nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Già da Mercoledì, si prevede un parziale ritorno del sole, con temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +11° perc. +10.5° prob. 78 % 6.1 ENE max 5.1 Grecale 89 % 1011 hPa 3 cielo coperto +10.4° perc. +9.8° prob. 3 % 6.9 ENE max 5.5 Grecale 88 % 1011 hPa 6 cielo coperto +11.8° perc. +11.3° prob. 6 % 6.5 ENE max 6.9 Grecale 85 % 1011 hPa 9 pioggia leggera +15.8° perc. +15.2° 0.18 mm 3.3 ENE max 5.9 Grecale 67 % 1011 hPa 12 pioggia leggera +14.6° perc. +14.2° 0.52 mm 1.9 SE max 5.2 Scirocco 78 % 1011 hPa 15 pioggia leggera +13° perc. +12.8° 0.19 mm 5.9 NNE max 9.5 Grecale 91 % 1011 hPa 18 cielo coperto +12.3° perc. +12° prob. 89 % 6.4 NE max 7.2 Grecale 93 % 1012 hPa 21 cielo coperto +11.8° perc. +11.5° prob. 37 % 7.3 ENE max 7.7 Grecale 93 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 19:08

