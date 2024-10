Meteo Acireale, le previsioni per la prossima settimana 7 – 10 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 7 Ottobre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 7% e temperature intorno ai +18,8°C. Durante la mattina, si raggiungeranno i +21,2°C con umidità al 48%. Nel pomeriggio, le temperature saliranno a +23,2°C e la copertura nuvolosa aumenterà al 14%. La sera porterà un cielo coperto e una temperatura di +20,8°C. Martedì, il cielo sarà coperto con una copertura del 90% e temperature attorno ai +20,4°C. Mercoledì e Giovedì, le condizioni rimarranno simili, con cieli prevalentemente coperti e temperature miti, oscillando tra +21,4°C e +24,5°C.

Lunedì 7 Ottobre

Nella notte di Lunedì 7 Ottobre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 7%. Le temperature si attesteranno intorno ai +18,8°C, con una temperatura percepita di +18,1°C. La velocità del vento sarà di 5 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 5,3 km/h. L’umidità si manterrà al 55% e la pressione atmosferica sarà di 1016 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno e le temperature saliranno, raggiungendo i +21,2°C alle 08:00. La copertura nuvolosa sarà assente, con un’umidità che scenderà fino al 48%. Il vento sarà debole, con velocità di circa 1,8 km/h da Sud-Sud Ovest.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a essere favorevole, con temperature che toccheranno i +23,2°C alle 12:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, raggiungendo il 14% alle 16:00, ma senza alcuna previsione di precipitazioni. L’umidità si stabilizzerà attorno al 50%.

Infine, la sera porterà un cambiamento, con il cielo che diventerà coperto. Alle 18:00, la temperatura scenderà a +20,8°C e la copertura nuvolosa aumenterà fino al 42%. L’umidità salirà al 65% e il vento si farà più leggero, con velocità di 4,1 km/h da Sud Est.

Martedì 8 Ottobre

Nella notte di Martedì 8 Ottobre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 90%. Le temperature si manterranno attorno ai +20,4°C, con una temperatura percepita di +20,3°C. La velocità del vento sarà di 2,3 km/h proveniente da Sud, con raffiche che raggiungeranno i 4,8 km/h. L’umidità si attesterà al 70% e la pressione atmosferica sarà di 1018 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature saliranno fino a +23°C alle 09:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 11,7 km/h da Sud. L’umidità si manterrà alta, attorno al 64%.

Nel pomeriggio, ci sarà un leggero miglioramento, con nubi sparse e temperature che toccheranno i +24,1°C alle 12:00. La copertura nuvolosa si ridurrà al 50% e l’umidità si stabilizzerà attorno al 65%.

La sera porterà un cielo nuovamente coperto, con temperature che scenderanno a +22°C alle 20:00. L’umidità aumenterà fino al 73% e il vento sarà moderato, con velocità di 6,5 km/h.

Mercoledì 9 Ottobre

Nella notte di Mercoledì 9 Ottobre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature si attesteranno intorno ai +21,7°C, con una temperatura percepita di +21,9°C. La velocità del vento sarà di 9 km/h proveniente da Nord, con raffiche che raggiungeranno i 13,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 74%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature saliranno fino a +23,7°C alle 09:00. La copertura nuvolosa sarà ancora elevata, al 56%. Il vento si manterrà moderato, con velocità di 9,4 km/h da Sud-Sud Est.

Nel pomeriggio, ci sarà una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, che scenderà al 72%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +23,8°C alle 12:00. L’umidità si manterrà alta, attorno al 77%.

La sera porterà un cielo nuovamente coperto, con temperature che scenderanno a +21,9°C alle 20:00. L’umidità aumenterà fino al 86% e il vento sarà debole, con velocità di 1,6 km/h.

Giovedì 10 Ottobre

Nella notte di Giovedì 10 Ottobre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 95%. Le temperature si attesteranno intorno ai +21,4°C, con una temperatura percepita di +21,8°C. La velocità del vento sarà di 5 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 7,2 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’83%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature saliranno fino a +24,5°C alle 08:00. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%. Il vento sarà debole, con velocità di 4,7 km/h da Sud Ovest.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a salire, raggiungendo i +25,6°C alle 09:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, al 100%, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 55%.

La sera porterà un cielo ancora coperto, con temperature che scenderanno a +21,7°C alle 22:00. L’umidità aumenterà fino al 85% e il vento sarà debole, con velocità di 3,5 km/h.

In conclusione, i prossimi giorni si presenteranno con un clima variabile, caratterizzato da temperature miti e una predominanza di cieli coperti. Si consiglia di tenere in considerazione le previsioni per pianificare al meglio le attività all’aperto.

