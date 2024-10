Meteo Chiavari, le previsioni per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Chiavari di Giovedì 17 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto. La temperatura si manterrà su valori miti, con una massima che raggiungerà i 21,2°C nel corso della mattina. La presenza di nuvole e precipitazioni sarà costante, con un aumento dell’intensità della pioggia nel pomeriggio e in serata.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa quasi totale, con il 90% di umidità. Le temperature si attesteranno intorno ai 19,1°C, mentre il vento soffierà da Nord-Est a una velocità di circa 4 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0,5 mm.

Nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con la possibilità di piogge leggere. Le temperature si alzeranno leggermente, raggiungendo i 20,9°C alle ore 10:00. La velocità del vento aumenterà, arrivando a 5,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’83%. Le piogge continueranno a manifestarsi, con accumuli che si aggireranno intorno ai 0,5 mm.

Il pomeriggio porterà un incremento delle precipitazioni, che diventeranno moderate. Le temperature scenderanno leggermente, con valori intorno ai 19,5°C. Il vento continuerà a soffiare da Sud-Est, con intensità che raggiungerà i 7 km/h. Le precipitazioni saranno più consistenti, con accumuli che potrebbero arrivare fino a 1 mm.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. La pioggia moderata persisterà, con temperature che si attesteranno attorno ai 19°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 13 km/h. Le precipitazioni totali della giornata potrebbero superare i 5 mm, rendendo necessarie precauzioni per chi si trova all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Chiavari nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Venerdì si prevede un parziale miglioramento, con schiarite e temperature in aumento. Tuttavia, sarà importante monitorare le evoluzioni meteorologiche, poiché la variabilità climatica potrebbe portare a sorprese. La situazione meteo di Giovedì 17 Ottobre rappresenta quindi un preludio a un fine settimana che potrebbe riservare condizioni più favorevoli.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Chiavari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +19.1° perc. +19.4° 0.12 mm 4.2 NNE max 4.1 Grecale 87 % 1019 hPa 4 pioggia leggera +18.6° perc. +18.9° 0.47 mm 3.4 ENE max 4.6 Grecale 91 % 1019 hPa 7 cielo coperto +19° perc. +19.3° prob. 59 % 4.2 NE max 4.9 Grecale 89 % 1019 hPa 10 pioggia leggera +20.9° perc. +21.2° 0.23 mm 0.9 SO max 3 Libeccio 83 % 1019 hPa 13 pioggia leggera +20.5° perc. +20.8° 0.54 mm 7.1 S max 7.3 Ostro 85 % 1018 hPa 16 pioggia leggera +19.1° perc. +19.5° 0.84 mm 3.8 E max 5.4 Levante 94 % 1017 hPa 19 pioggia moderata +18.9° perc. +19.3° 1.29 mm 7.2 NNE max 9.1 Grecale 93 % 1017 hPa 22 pioggia leggera +19.1° perc. +19.5° 0.56 mm 14.6 E max 19.4 Levante 91 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:44 e tramonta alle ore 18:30

