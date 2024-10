Meteo Cosenza, le previsioni per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cosenza di Giovedì 17 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con un’attenuazione della copertura nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 19,2°C e i 28,5°C, mentre la velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche che non supereranno i 7,4 km/h. L’umidità si presenterà in un range variabile, con picchi fino al 66% nel tardo pomeriggio.

Durante la notte, Cosenza si troverà sotto un cielo completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 19,6°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e l’umidità si manterrà attorno al 63%. La brezza leggera proveniente da est accompagnerà la notte, con una velocità del vento che varierà tra i 4 km/h e i 6,7 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, ma si registrerà un lieve aumento delle temperature, che raggiungeranno i 22°C alle 07:00 e i 24,4°C alle 08:00. La copertura nuvolosa si manterrà alta, ma si inizieranno a notare delle nubi sparse. L’umidità scenderà progressivamente, arrivando al 47% entro le 08:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera gradevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una graduale diminuzione della copertura nuvolosa, con l’alternarsi di nubi sparse e schiarite. Le temperature raggiungeranno il picco massimo di 28,5°C intorno alle 12:00 e si manterranno sopra i 26°C fino alle 15:00. L’umidità si stabilizzerà attorno al 39%, favorendo una sensazione di caldo moderato. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 7,1 km/h.

La sera porterà un ritorno a condizioni più nuvolose, con il cielo che si presenterà nuovamente coperto. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi attorno ai 19,2°C entro le 23:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 64%, e il vento continuerà a soffiare leggermente da est.

In conclusione, le previsioni meteo per Cosenza di Giovedì 17 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da un clima mite e nuvoloso, con temperature piacevoli e una leggera brezza. Nei giorni successivi, si prevede un’ulteriore stabilizzazione delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e un lieve aumento delle temperature, rendendo il clima sempre più gradevole.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.6° perc. +19.3° Assenti 4 E max 4.1 Levante 63 % 1021 hPa 3 cielo coperto +20° perc. +19.6° Assenti 5.1 ENE max 5 Grecale 61 % 1021 hPa 6 cielo coperto +19.7° perc. +19.4° Assenti 7.4 NE max 9.2 Grecale 61 % 1022 hPa 9 cielo coperto +25.7° perc. +25.4° Assenti 5.1 NNO max 6.1 Maestrale 44 % 1021 hPa 12 nubi sparse +28.5° perc. +27.8° Assenti 7.4 ONO max 6.7 Maestrale 36 % 1019 hPa 15 nubi sparse +26.2° perc. +26.2° Assenti 4 O max 7.1 Ponente 44 % 1019 hPa 18 nubi sparse +19.8° perc. +19.5° Assenti 2.6 E max 3.1 Levante 66 % 1020 hPa 21 cielo coperto +19.5° perc. +19.1° Assenti 3.8 ESE max 3.6 Scirocco 64 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:09

