Meteo Cosenza, le previsioni per domani venerdì 25 ottobre

Le previsioni meteo per Cosenza di Venerdì 25 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante il giorno. La copertura nuvolosa sarà significativa, specialmente nelle prime ore della giornata, ma si prevede una graduale diminuzione delle nubi nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 16°C e i 24°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature intorno ai 17°C. L’umidità sarà alta, attorno al 79%, e il vento si muoverà da Est-Sud Est a una velocità di circa 4 km/h. Durante le prime ore della mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 22°C entro le 09:00. La copertura nuvolosa si manterrà sopra il 90%, mentre l’umidità inizierà a scendere.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno leggermente, con l’apparizione di poche nuvole. Le temperature raggiungeranno il picco di 24°C intorno alle 12:00 e rimarranno stabili fino alle 14:00. La brezza leggera, con velocità di circa 5-6 km/h, renderà il clima più gradevole, nonostante l’umidità che si attesterà attorno al 60%. Le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, con valori sotto il 30%.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà nuovamente con nubi sparse e le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 16°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 90%, mentre il vento continuerà a soffiare da Est a una velocità di circa 4 km/h. Le condizioni meteo rimarranno stabili, senza segni di precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cosenza nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una leggera variabilità delle condizioni atmosferiche. Si prevede che il clima continui a essere fresco e umido, con possibilità di schiarite nei giorni successivi. Gli amanti del clima temperato troveranno queste condizioni favorevoli per attività all’aperto, mentre è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti nel meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.1° perc. +16.9° Assenti 4.2 ESE max 4.2 Scirocco 79 % 1025 hPa 3 cielo coperto +16.5° perc. +16.1° Assenti 4.5 ESE max 4 Scirocco 75 % 1024 hPa 6 nubi sparse +16.9° perc. +16.5° Assenti 5 E max 4.6 Levante 69 % 1024 hPa 9 cielo coperto +22.3° perc. +22.1° Assenti 5 ONO max 3.2 Maestrale 57 % 1024 hPa 12 cielo coperto +24° perc. +23.8° prob. 2 % 6.7 ONO max 5.5 Maestrale 55 % 1023 hPa 15 poche nuvole +22.1° perc. +22.1° prob. 24 % 5 NO max 6.6 Maestrale 66 % 1022 hPa 18 poche nuvole +17° perc. +17.1° prob. 19 % 3.1 E max 3.9 Levante 90 % 1023 hPa 21 nubi sparse +16.5° perc. +16.5° Assenti 4.4 E max 4.2 Levante 89 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:18 e tramonta alle ore 16:58

