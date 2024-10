Meteo Fiumicino, le previsioni per venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Fiumicino di Venerdì 18 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. La pioggia si presenterà in diverse intensità durante le varie fasce orarie, con temperature che si manterranno attorno ai 20°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e il vento si farà sentire con raffiche che raggiungeranno i 44,5 km/h. Gli amanti del sole dovranno attendere tempi migliori, poiché le previsioni del tempo non promettono schiarite significative.

Durante la notte, il meteo si presenterà con pioggia moderata e una temperatura che si attesterà intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e il vento soffierà da Sud Est con una velocità di circa 32,1 km/h. Le precipitazioni si aggireranno attorno ai 3,89 mm, rendendo la situazione piuttosto umida.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno. La pioggia continuerà a cadere, sebbene con intensità leggera. Le temperature si manterranno tra i 19°C e i 20°C, con una percezione termica leggermente più alta. La velocità del vento diminuirà, ma rimarrà comunque presente, oscillando tra i 14,4 km/h e i 20,3 km/h. La probabilità di pioggia sarà alta, con accumuli che si attesteranno intorno ai 0,4 mm.

Il pomeriggio porterà con sé un ulteriore proseguimento della pioggia leggera. Le temperature raggiungeranno il picco di 20,6°C, ma la sensazione di umidità rimarrà elevata, attorno all’81%. Il vento sarà più calmo, con velocità che scenderanno a circa 10,5 km/h. Anche in questa fascia oraria, le precipitazioni continueranno, sebbene con accumuli minimi.

Con l’arrivo della sera, il meteo si presenterà ancora instabile. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 19°C. La pioggia leggera si alternerà a momenti di cielo coperto, con accumuli che si aggireranno attorno ai 1,02 mm. Il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 12,7 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Fiumicino di Venerdì 18 Ottobre evidenziano una giornata di maltempo persistente, con piogge che accompagneranno gli abitanti per tutta la giornata. I prossimi giorni non sembrano promettere miglioramenti significativi, con condizioni simili che potrebbero continuare anche nei giorni successivi. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il bel tempo potrebbe tardare a tornare.

V (km/h) Umidità Pressione 3 pioggia moderata +19° perc. +18.7° 1.31 mm 30.1 SE max 42.2 Scirocco 64 % 1016 hPa 6 pioggia leggera +19.4° perc. +19.5° 0.4 mm 20.3 SE max 33.3 Scirocco 83 % 1016 hPa 9 pioggia leggera +20.4° perc. +20.6° 0.23 mm 19 SE max 24.4 Scirocco 84 % 1017 hPa 12 pioggia leggera +20.2° perc. +20.5° 0.46 mm 14.5 SSO max 18.4 Libeccio 86 % 1017 hPa 15 pioggia leggera +20.4° perc. +20.6° 0.59 mm 10.5 OSO max 12 Libeccio 80 % 1016 hPa 18 cielo coperto +19.7° perc. +19.7° prob. 58 % 5.7 N max 6.7 Tramontana 75 % 1016 hPa 21 pioggia leggera +19° perc. +18.9° 0.58 mm 3.1 NE max 4.5 Grecale 77 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 18:19

