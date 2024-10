Meteo Guidonia, le previsioni per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Domenica 13 Ottobre a Guidonia si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante le ore diurne. Le previsioni meteo indicano che la mattina inizierà con cieli sereni, mentre nel pomeriggio il cielo si coprirà completamente, portando a una sensazione di freschezza. La velocità del vento sarà generalmente leggera, contribuendo a un’atmosfera tranquilla.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si aggirerà intorno ai 15,1°C. L’umidità sarà al 64%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1020 hPa. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra i 14°C.

Durante la mattina, Guidonia godrà di un cielo sereno, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 22,3°C intorno alle 11:00. L’umidità diminuirà, portandosi al 42%, e il vento sarà debole, con una velocità di circa 5,9 km/h. Questo clima favorevole permetterà di godere di una mattinata piacevole, ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cambiamento significativo, con il cielo che si coprirà completamente. Le temperature si manterranno attorno ai 22°C, ma la sensazione di freschezza aumenterà a causa della copertura nuvolosa e dell’umidità che salirà fino al 61%. La velocità del vento rimarrà leggera, rendendo l’atmosfera più fresca e umida.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo continueranno a mostrare cieli coperti, con temperature che scenderanno fino a 16,3°C. L’umidità si attesterà intorno al 67%, e il vento sarà debole, contribuendo a un clima tranquillo e fresco. Non si prevedono precipitazioni, quindi non ci saranno interruzioni per le attività serali.

In conclusione, le previsioni meteo per Guidonia indicano una giornata di transizione, con un inizio soleggiato che lascerà spazio a un pomeriggio nuvoloso. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della copertura nuvolosa, suggerendo un cambio di stagione verso un clima più autunnale. Gli amanti del sole dovranno approfittare della mattinata di domenica, prima che le nuvole prendano il sopravvento.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Guidonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.1° perc. +14.4° Assenti 5.6 NE max 5.4 Grecale 64 % 1020 hPa 3 nubi sparse +14.9° perc. +14° Assenti 5 ENE max 4.9 Grecale 62 % 1019 hPa 6 nubi sparse +14.8° perc. +14° Assenti 5 NE max 5.4 Grecale 65 % 1019 hPa 9 cielo sereno +20.2° perc. +19.6° Assenti 4.2 ONO max 4.1 Maestrale 51 % 1020 hPa 12 nubi sparse +22.5° perc. +21.9° Assenti 5 ONO max 6.4 Maestrale 42 % 1019 hPa 15 cielo coperto +22.2° perc. +21.8° Assenti 3.5 O max 5.5 Ponente 51 % 1018 hPa 18 cielo coperto +17.5° perc. +17° Assenti 1 ONO max 3 Maestrale 65 % 1019 hPa 21 cielo coperto +16.6° perc. +16° Assenti 4.3 ENE max 4 Grecale 67 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 18:26

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.