Meteo Guidonia, le previsioni per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Guidonia per Lunedì 7 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto durante tutta la giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 17°C e i 22°C, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio. L’umidità sarà piuttosto elevata, raggiungendo punte del 78% in serata. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto, sebbene il cielo nuvoloso possa limitare l’esposizione al sole.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 17°C, con un cielo coperto e un’umidità che si manterrà attorno al 67%. I venti saranno leggeri, provenienti da est-sud-est, con velocità che non supereranno i 5 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 20°C intorno alle 11:00. L’umidità si manterrà attorno al 58%, mentre i venti saranno sempre leggeri, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Il pomeriggio porterà un lieve aumento delle temperature, che toccheranno i 22°C tra le 14:00 e le 15:00. Anche in questo intervallo, il cielo rimarrà coperto, ma non si registreranno precipitazioni. L’umidità potrà variare dal 56% al 60%, mentre i venti continueranno a soffiare debolmente.

In sera, le temperature scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai 18°C. Il cielo rimarrà coperto e l’umidità aumenterà fino al 79%. I venti, sempre leggeri, non supereranno i 6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Guidonia indicano una giornata di Lunedì 7 Ottobre caratterizzata da un clima mite e nuvoloso, senza piogge previste. Nei giorni successivi, si prevede una continuazione di queste condizioni, con temperature simili e una copertura nuvolosa persistente. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo potrebbe rimanere grigio anche nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Guidonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17° perc. +16.5° Assenti 2.9 ESE max 3.7 Scirocco 67 % 1015 hPa 3 cielo coperto +16.7° perc. +16.3° Assenti 4.4 SE max 4.3 Scirocco 69 % 1015 hPa 6 cielo coperto +16.8° perc. +16.3° Assenti 6.4 E max 8.4 Levante 67 % 1016 hPa 9 cielo coperto +18.7° perc. +18.3° Assenti 4 ESE max 6.4 Scirocco 63 % 1018 hPa 12 cielo coperto +21.1° perc. +20.8° Assenti 5.3 S max 10.1 Ostro 57 % 1017 hPa 15 cielo coperto +22.2° perc. +22° Assenti 2.8 SSO max 8.5 Libeccio 60 % 1016 hPa 18 nubi sparse +18.6° perc. +18.4° Assenti 2.8 SSE max 4.8 Scirocco 76 % 1017 hPa 21 cielo coperto +17.8° perc. +17.7° Assenti 5.8 E max 5.4 Levante 79 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 18:35

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.