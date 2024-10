Meteo Guidonia, le previsioni per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre, Guidonia si presenterà con un clima prevalentemente stabile e gradevole. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 17,2°C. La copertura nuvolosa sarà moderata, mentre la velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 3,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 73%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 24,9°C intorno alle 11:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 1,1 km/h e i 4,3 km/h, mentre l’umidità inizierà a scendere, portandosi al 48% entro mezzogiorno. Le condizioni meteo saranno favorevoli per attività all’aperto, grazie anche all’assenza di precipitazioni.

Nel pomeriggio, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni, con un cielo che si presenterà a tratti sereno e poche nuvole. Le temperature toccheranno il picco di 25,6°C alle 13:00, per poi scendere gradualmente fino a 20,8°C alle 17:00. La copertura nuvolosa rimarrà attorno al 28%, mentre l’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 64% nel tardo pomeriggio. Anche in questa fascia oraria, non si registreranno precipitazioni.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 18,5°C. Il cielo si presenterà con nubi sparse e occasionali momenti di sereno. La velocità del vento sarà moderata, con valori che varieranno tra i 2,3 km/h e i 5,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 72%, creando un’atmosfera fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Guidonia indicano una giornata caratterizzata da un clima mite e stabile, senza precipitazioni significative. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori simili, rendendo il clima ideale per attività all’aperto. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un’ottima occasione per trascorrere momenti piacevoli all’aria aperta.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Guidonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.2° perc. +16.8° Assenti 3.6 ENE max 3.4 Grecale 73 % 1020 hPa 3 poche nuvole +16.7° perc. +16.3° Assenti 3.3 NE max 3.2 Grecale 72 % 1019 hPa 6 nubi sparse +16.9° perc. +16.5° Assenti 3.7 ENE max 4 Grecale 71 % 1019 hPa 9 nubi sparse +22.4° perc. +22.2° Assenti 1.6 OSO max 2.1 Libeccio 55 % 1020 hPa 12 nubi sparse +25.4° perc. +25.2° Assenti 4.3 OSO max 3.2 Libeccio 47 % 1019 hPa 15 poche nuvole +25° perc. +25° Assenti 2.8 O max 2.3 Ponente 52 % 1018 hPa 18 nubi sparse +19.9° perc. +19.8° Assenti 0.7 NNO max 2.5 Maestrale 68 % 1019 hPa 21 nubi sparse +18.8° perc. +18.6° Assenti 2.9 NE max 3.2 Grecale 73 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 18:22

