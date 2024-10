Meteo Guidonia, le previsioni per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Sabato 19 Ottobre si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili a Guidonia. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con piogge moderate che si intensificheranno nel corso della notte, per poi attenuarsi leggermente durante il giorno. La copertura nuvolosa sarà totale, con temperature che si manterranno intorno ai 17°C e 18°C. La presenza di umidità elevata, che raggiungerà il 95%, contribuirà a rendere l’atmosfera piuttosto pesante.

Durante la notte, le precipitazioni saranno significative, con picchi di pioggia forte che si registreranno tra le 01:00 e le 02:00, portando accumuli notevoli. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 16°C, mentre il vento si presenterà debole, con velocità che varieranno tra i 2,9 km/h e i 6,8 km/h. La pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1014 hPa.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno significativamente. Si assisterà a un cielo coperto con piogge leggere che continueranno a cadere, rendendo il clima umido e fresco. Le temperature si alzeranno leggermente, raggiungendo i 19°C intorno alle 10:00. Anche in questo frangente, l’umidità rimarrà alta, attorno all’80%, e il vento continuerà a soffiare debole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una persistenza delle piogge leggere, che accompagneranno la giornata fino a sera. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 17°C e i 18°C. La velocità del vento potrebbe aumentare leggermente, ma rimarrà comunque sotto i 10 km/h. L’umidità, purtroppo, non accennerà a diminuire, mantenendosi sopra il 90%.

La sera porterà un lieve miglioramento, con la cessazione delle piogge e un cielo che si presenterà coperto, ma con possibilità di schiarite. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 15°C. Tuttavia, l’umidità rimarrà elevata, e il vento continuerà a soffiare in modo leggero.

In conclusione, le previsioni meteo per Guidonia indicano una giornata di Sabato 19 Ottobre caratterizzata da piogge persistenti e temperature fresche. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un graduale aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, l’umidità potrebbe continuare a influenzare il comfort atmosferico. Pertanto, si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Guidonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +17.1° perc. +17.4° 1.12 mm 2.9 ONO max 6 Maestrale 95 % 1014 hPa 3 pioggia moderata +16.7° perc. +16.9° 2.67 mm 6.6 NNE max 13.8 Grecale 95 % 1013 hPa 6 cielo coperto +16.5° perc. +16.6° prob. 80 % 1.7 N max 2.6 Tramontana 93 % 1013 hPa 9 cielo coperto +18.1° perc. +18.2° prob. 42 % 1.6 NNE max 3.2 Grecale 85 % 1014 hPa 12 pioggia leggera +18.1° perc. +18.3° 0.12 mm 4.8 N max 7 Tramontana 88 % 1013 hPa 15 pioggia leggera +18.4° perc. +18.6° 0.11 mm 5.2 NNO max 9.5 Maestrale 87 % 1013 hPa 18 pioggia leggera +17° perc. +17.2° 0.65 mm 3.2 NNE max 4.3 Grecale 94 % 1015 hPa 21 cielo coperto +16.1° perc. +16.2° prob. 39 % 5.5 N max 6.4 Tramontana 93 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 18:16

