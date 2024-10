Meteo Messina, le previsioni per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Messina di Giovedì 31 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, mentre nella mattina si assisterà a un miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse e successivamente a un cielo sereno. Le temperature, che inizieranno a scendere leggermente, raggiungeranno il loro picco nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata e non si prevedono precipitazioni significative.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 97% e una temperatura di +18,3°C. La temperatura percepita sarà di +18,2°C e il vento soffierà da Nord-Nord Ovest a 2,7 km/h. Con il passare delle ore, la situazione rimarrà sostanzialmente invariata, con temperature che si attesteranno intorno ai 18°C fino alle prime luci dell’alba.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a schiarirsi. Alle 07:00, si registreranno nubi sparse e una temperatura di +19,5°C. La situazione continuerà a migliorare, portando a un cielo sereno entro le 11:00, con temperature che raggiungeranno i 21,8°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con velocità del vento che varierà tra 2,6 km/h e 5,6 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno e le temperature toccheranno il loro massimo, con valori che si stabilizzeranno attorno ai 22°C. La temperatura percepita sarà simile, e la probabilità di precipitazioni sarà praticamente assente. Le condizioni di umidità si manterranno attorno al 60-66%, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1022 hPa.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, stabilizzandosi intorno ai 18°C. Il cielo rimarrà sereno e le condizioni di vento continueranno a essere favorevoli, con velocità che si manterranno tra 7 e 8 km/h. La serata si preannuncia quindi tranquilla e piacevole, ideale per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Messina indicano una giornata di Giovedì 31 Ottobre caratterizzata da un netto miglioramento rispetto alla notte. Le temperature si manterranno gradevoli e le condizioni meteo saranno favorevoli per trascorrere del tempo all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare tra i 18°C e i 22°C, rendendo il clima particolarmente mite per la stagione.

