Meteo Roma, le previsioni per domani sabato 19 ottobre

Sabato 19 Ottobre a Roma si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un inizio piuttosto piovoso che lascerà spazio a momenti di cielo coperto e qualche schiarita. Le previsioni meteo indicano un clima fresco, con temperature che si manterranno attorno ai 19°C durante il giorno, mentre la notte precedente ha visto un abbondante apporto di pioggia. La copertura nuvolosa sarà costante, con un’alta probabilità di precipitazioni, specialmente nelle prime ore del giorno.

Nella notte, Roma sarà avvolta da una pioggia moderata che continuerà a cadere fino alle prime ore del mattino. Le temperature si attesteranno intorno ai 17°C, con una leggera brezza proveniente da ovest. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà sopra il 90%. Con il passare delle ore, la pioggia si intensificherà, raggiungendo il picco di forte pioggia intorno all’1:00, per poi attenuarsi gradualmente.

Durante la mattina, le condizioni non miglioreranno significativamente. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno tra i 17°C e i 19°C. Le previsioni del tempo indicano la possibilità di pioggia leggera intorno alle 11:00, con accumuli minimi. Il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 6 km/h. L’umidità, purtroppo, continuerà a mantenersi elevata, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali cambiamenti. Il cielo rimarrà coperto e si registreranno sporadiche piogge, con temperature che si attesteranno attorno ai 19°C. La probabilità di precipitazioni sarà alta, specialmente nelle ore centrali della giornata. Anche in questo frangente, il vento si manterrà leggero, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un lieve miglioramento. Le piogge diventeranno sporadiche e il cielo inizierà a schiarirsi, sebbene rimanga prevalentemente nuvoloso. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i 16°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, ma senza apportare significativi cambiamenti alle condizioni generali.

In conclusione, le previsioni meteo per Roma indicano un Sabato 19 Ottobre caratterizzato da piogge e cielo coperto, con temperature fresche e umidità elevata. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Roma

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +17.1° perc. +17.3° 1.77 mm 6.3 O max 9.4 Ponente 91 % 1015 hPa 3 pioggia moderata +16.3° perc. +16.4° 1.02 mm 10.2 N max 20.2 Tramontana 93 % 1013 hPa 6 cielo coperto +16.4° perc. +16.5° prob. 78 % 5.9 NNE max 11.8 Grecale 92 % 1013 hPa 9 cielo coperto +18.3° perc. +18.4° prob. 31 % 3.7 ENE max 7.7 Grecale 82 % 1014 hPa 12 cielo coperto +18.8° perc. +18.9° prob. 48 % 0.9 E max 8.8 Levante 80 % 1013 hPa 15 cielo coperto +19.2° perc. +19.2° prob. 60 % 5.1 NNO max 9.7 Maestrale 78 % 1013 hPa 18 pioggia leggera +17.8° perc. +18° 0.2 mm 6.6 NNE max 11.2 Grecale 89 % 1014 hPa 21 cielo coperto +16.7° perc. +16.8° prob. 29 % 7.5 N max 12.6 Tramontana 92 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 18:18

