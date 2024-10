Meteo San Cataldo, le previsioni per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 31 Ottobre a San Cataldo indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno gradevoli durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa si ridurrà notevolmente rispetto alle ore notturne, favorendo l’affermarsi di condizioni di bel tempo. I venti saranno leggeri e le precipitazioni non si presenteranno, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 17,5°C, con un cielo coperto e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98%. La velocità del vento sarà di circa 3,8 km/h proveniente da Nord Ovest, con un’umidità che si manterrà attorno al 61%. Con il passare delle ore, la situazione non subirà significative variazioni, mantenendo temperature simili fino all’alba.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento della temperatura che raggiungerà i 22°C entro le ore centrali della giornata. Il cielo presenterà nubi sparse, con una copertura nuvolosa che si ridurrà al 67%. I venti si manterranno leggeri, con una velocità che varierà tra i 4 e i 6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 50-52%, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 18,5°C alle ore 16:00. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 2%, e i venti continueranno a essere leggeri, con raffiche che non supereranno i 8 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando fino all’83% verso le ore serali.

La sera si prevede tranquilla e serena, con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 1%, e i venti saranno deboli, creando un’atmosfera piacevole per le attività serali. L’umidità si manterrà alta, attorno all’85%, ma senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Cataldo indicano un Giovedì all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e assenza di precipitazioni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con un clima stabile che accompagnerà la fine di Ottobre. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste giornate serene per godere del paesaggio autunnale.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a San Cataldo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +17.3° perc. +16.7° Assenti 4.7 ONO max 4.6 Maestrale 60 % 1022 hPa 5 cielo coperto +16.7° perc. +16.1° Assenti 4.8 NO max 5.4 Maestrale 65 % 1023 hPa 8 nubi sparse +20.9° perc. +20.4° Assenti 3.9 NE max 4.5 Grecale 52 % 1023 hPa 11 nubi sparse +22.9° perc. +22.6° Assenti 5.9 E max 6.7 Levante 51 % 1022 hPa 14 cielo sereno +22° perc. +21.8° Assenti 5.8 ESE max 6.9 Scirocco 59 % 1022 hPa 17 cielo sereno +17.8° perc. +17.8° Assenti 3.2 SSO max 4.6 Libeccio 83 % 1023 hPa 20 cielo sereno +17° perc. +17° Assenti 2.9 SSO max 4.8 Libeccio 85 % 1024 hPa 23 cielo sereno +16.6° perc. +16.6° Assenti 3.9 OSO max 5.5 Libeccio 84 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 16:58

