Meteo Vignola, le previsioni per domani lunedì 14 ottobre

Le previsioni meteo per Lunedì 14 Ottobre a Vignola indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente variabile. Durante la notte, si registreranno condizioni di cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 11,5°C. Con il passare delle ore, la situazione meteo evolverà, portando a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, specialmente nella mattina, quando si assisterà a un cielo sereno e temperature in aumento.

Nella notte, il cielo sarà coperto al 00:00, con una temperatura di 11,5°C e una copertura nuvolosa del 100%. Le condizioni rimarranno stabili fino alle prime ore del mattino, con nubi sparse che si presenteranno a partire dall’01:00. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 10,6°C. A partire dalle 06:00, le nubi inizieranno a diradarsi, portando a un cielo sereno e a un incremento della temperatura che raggiungerà i 12°C.

Durante la mattina, il clima sarà gradevole, con temperature che saliranno fino a 20,9°C intorno alle 12:00. La copertura nuvolosa sarà limitata, oscillando tra il 7% e il 21%. I venti saranno leggeri, provenienti prevalentemente da ovest, con velocità che varieranno tra i 0,8 km/h e i 6,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 49%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuovamente con nubi sparse, ma le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo un massimo di 20,9°C alle 13:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino all’80% alle 14:00, ma non si prevedono precipitazioni. I venti rimarranno leggeri, con una velocità di circa 6,9 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 60% nel tardo pomeriggio.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 13,4°C alle 23:00. Il cielo sarà nuovamente coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà attorno all’81%. I venti continueranno a essere leggeri, con velocità che varieranno tra i 3 km/h e i 4,3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lunedì 14 Ottobre a Vignola suggeriscono una giornata di transizione, con un inizio nuvoloso che si trasformerà in un clima più sereno durante la mattina. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni variabili, con temperature che continueranno a oscillare, rendendo il clima autunnale tipico della stagione. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +11.5° perc. +10.6° Assenti 4 NNE max 4.6 Grecale 72 % 1021 hPa 3 nubi sparse +11.3° perc. +10.3° Assenti 4.2 NE max 4.1 Grecale 70 % 1020 hPa 6 nubi sparse +12° perc. +11.1° Assenti 4.1 ENE max 3.6 Grecale 70 % 1020 hPa 9 cielo sereno +19° perc. +18.4° Assenti 4.4 OSO max 5.4 Libeccio 52 % 1020 hPa 12 poche nuvole +20.9° perc. +20.3° Assenti 6.8 O max 9.5 Ponente 49 % 1019 hPa 15 nubi sparse +19.2° perc. +18.8° Assenti 6.3 O max 7.8 Ponente 60 % 1019 hPa 18 nubi sparse +14.3° perc. +13.9° Assenti 2.5 NNE max 3.7 Grecale 80 % 1020 hPa 21 cielo coperto +13.8° perc. +13.3° Assenti 4.3 NNE max 5 Grecale 79 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 18:23

