Meteo Vignola, le previsioni per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 30 Ottobre, Vignola si troverà a vivere condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. Le previsioni meteo indicano un cielo sereno, senza alcuna presenza di nuvole, e una leggera brezza che accompagnerà le ore del pomeriggio e della sera. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 19°C nelle ore centrali della giornata, rendendo l’atmosfera particolarmente piacevole.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il meteo si presenterà con poche nuvole e temperature che si aggireranno intorno ai 12°C. L’umidità sarà alta, intorno all’87%, ma non si registreranno precipitazioni. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 6 km/h, provenienti da Est-Nord Est.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 19°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo al 52% entro le ore centrali. Anche in questa fase, il vento sarà debole, con velocità comprese tra i 2 e i 5 km/h.

Il pomeriggio si preannuncia particolarmente soleggiato, con temperature che toccheranno il picco di 19,9°C. La sensazione di calore sarà accentuata dalla bassa intensità del vento, che si manterrà sotto i 5 km/h. L’umidità, pur aumentando leggermente, rimarrà comunque a livelli accettabili, intorno al 53%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi attorno ai 12°C. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. L’umidità rimarrà alta, ma non ci saranno segnali di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vignola indicano una giornata di Mercoledì 30 Ottobre caratterizzata da un clima sereno e temperato. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili. Pertanto, sarà un’ottima occasione per godere di attività all’aperto e per approfittare del bel tempo prima dell’arrivo di eventuali perturbazioni nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Vignola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.9° perc. +11.4° Assenti 5.4 ENE max 4.7 Grecale 87 % 1024 hPa 4 cielo sereno +11.5° perc. +10.9° Assenti 5.9 ENE max 4.9 Grecale 85 % 1024 hPa 7 cielo sereno +13.7° perc. +13.1° Assenti 4.3 ENE max 4.1 Grecale 77 % 1024 hPa 10 cielo sereno +19.2° perc. +18.6° Assenti 1.7 OSO max 2.5 Libeccio 55 % 1023 hPa 13 cielo sereno +19.6° perc. +19° Assenti 5 O max 4 Ponente 53 % 1022 hPa 16 cielo sereno +14.4° perc. +14° Assenti 2.6 ONO max 2.9 Maestrale 82 % 1022 hPa 19 cielo sereno +12.8° perc. +12.4° Assenti 5.9 ENE max 5.1 Grecale 87 % 1023 hPa 22 cielo sereno +12° perc. +11.5° Assenti 6.5 ENE max 5.5 Grecale 85 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 17:00

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.