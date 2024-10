Previsioni Meteo Castrovillari: il bollettino per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Giovedì 10 Ottobre, Castrovillari si troverà ad affrontare condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta per gran parte della giornata. Le temperature si attesteranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 27,6°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, proveniente principalmente da ovest, con velocità che varieranno tra i 7,7 km/h e i 10,8 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra il 41% e il 67%.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 17,1°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e la ventilazione si manterrà leggera. Con l’arrivo della mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni, continuando a presentarsi nuvolose. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 22,3°C entro le 08:00.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile, con temperature che toccheranno il picco di 27,6°C. La copertura nuvolosa resterà costante al 100%, e non si prevedono precipitazioni. La ventilazione si farà leggermente più intensa, ma sempre nella norma, con raffiche che non supereranno i 12,6 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, attestandosi intorno ai 20°C. La nuvolosità continuerà a dominare il cielo, mantenendo un’atmosfera piuttosto grigia. La ventilazione si farà più sostenuta, con velocità che potranno raggiungere i 13 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castrovillari indicano una giornata caratterizzata da un clima mite e nuvoloso, senza precipitazioni significative. Nei prossimi giorni, si prevede una leggera diminuzione delle temperature, ma le condizioni di meteo nuvoloso potrebbero persistere. È consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Castrovillari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.1° perc. +16.6° Assenti 10.5 O max 14.7 Ponente 67 % 1012 hPa 3 nubi sparse +16.4° perc. +15.7° Assenti 11.3 O max 14.6 Ponente 62 % 1010 hPa 6 nubi sparse +18.2° perc. +17.4° Assenti 10 O max 13.8 Ponente 52 % 1010 hPa 9 cielo coperto +24.6° perc. +23.9° Assenti 9.8 OSO max 13.4 Libeccio 32 % 1010 hPa 12 cielo coperto +27.4° perc. +26.7° Assenti 9.8 OSO max 13.3 Libeccio 30 % 1008 hPa 15 cielo coperto +25.6° perc. +25.3° Assenti 7.7 OSO max 11 Libeccio 41 % 1008 hPa 18 cielo coperto +20.6° perc. +20.1° Assenti 10 O max 12.3 Ponente 53 % 1009 hPa 21 cielo coperto +19.4° perc. +18.9° Assenti 13 O max 18.6 Ponente 58 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 18:18

