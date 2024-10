Previsioni Meteo Castrovillari: tutti i dettagli per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castrovillari indicano un Martedì 29 Ottobre caratterizzato da un clima prevalentemente stabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante la giornata. La copertura nuvolosa varierà nel corso delle ore, passando da momenti di cielo sereno a fasi di cielo coperto, ma senza precipitazioni significative. La temperatura percepita si manterrà in linea con quella reale, grazie a un vento leggero che non influenzerà in modo sostanziale il comfort termico.

Nella notte, Castrovillari si presenterà con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 14,5°C. La velocità del vento sarà contenuta, intorno ai 3,4 km/h, proveniente da Nord-Nord Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno al 69%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1025 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, con un passaggio a cielo sereno intorno alle 07:00, quando la temperatura raggiungerà i 17,4°C. Durante le ore successive, la temperatura continuerà a salire, toccando i 22,5°C a mezzogiorno, con una copertura nuvolosa che rimarrà contenuta. Il vento si presenterà debole, con intensità che non supererà i 7,3 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cambiamento, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa fino a diventare cielo coperto intorno alle 13:00. Le temperature inizieranno a scendere, passando dai 22°C alle 16,9°C entro le 16:00. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni, e l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 70%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabiliranno intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa rimarrà variabile, con nubi sparse e poche nuvole che si alterneranno. La velocità del vento si manterrà leggera, favorendo una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Castrovillari nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e senza significative variazioni. La situazione meteorologica non prevede eventi estremi, e si potrà godere di giornate serene, con occasionali momenti di nuvolosità. Gli amanti del clima temperato troveranno soddisfazione nelle condizioni meteo di Castrovillari, che continueranno a offrire un ambiente favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Castrovillari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +14.3° perc. +13.6° Assenti 3 NO max 4.3 Maestrale 69 % 1024 hPa 4 poche nuvole +13.8° perc. +13.1° Assenti 3.1 NO max 4.4 Maestrale 69 % 1024 hPa 7 cielo sereno +17.4° perc. +16.6° Assenti 1.1 NNE max 2.4 Grecale 56 % 1025 hPa 10 poche nuvole +21.8° perc. +21.2° Assenti 3.6 SSE max 4.4 Scirocco 44 % 1024 hPa 13 cielo coperto +22° perc. +21.4° Assenti 7.2 ESE max 6.5 Scirocco 47 % 1023 hPa 16 cielo coperto +16.9° perc. +16.5° Assenti 1.6 NE max 2.7 Grecale 70 % 1023 hPa 19 poche nuvole +15.9° perc. +15.4° Assenti 4.1 NO max 5.1 Maestrale 72 % 1024 hPa 22 poche nuvole +15.1° perc. +14.6° Assenti 3.7 NO max 4.3 Maestrale 72 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:24 e tramonta alle ore 16:53

