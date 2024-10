Previsioni Meteo Cosenza: tutti i dettagli per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 31 Ottobre a Cosenza indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà assente, permettendo così di godere di un cielo limpido e soleggiato. Le temperature oscilleranno tra i 14,1°C della notte e i 23,2°C nel corso della mattina, per poi scendere nel pomeriggio e in serata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 15 km/h, rendendo l’aria fresca ma piacevole.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Cosenza registrerà temperature intorno ai 14°C, con una leggera brezza proveniente da est. L’umidità si manterrà attorno al 76%, garantendo un clima fresco e asciutto. Non si prevedono precipitazioni, quindi non ci saranno disagi per chi dovesse uscire.

Nella mattina, il sole sorgerà e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 23,2°C intorno alle 11:00. La velocità del vento sarà moderata, con una brezza leggera che contribuirà a rendere l’atmosfera gradevole. L’umidità scenderà progressivamente, favorendo un comfort termico ottimale. La giornata si presenterà ideale per attività all’aperto, grazie alla totale assenza di nuvole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare, con valori che si attesteranno attorno ai 20°C alle 15:00. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno e il vento continuerà a soffiare leggermente, mantenendo l’aria fresca. L’umidità aumenterà leggermente, ma non in modo tale da compromettere il benessere.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 14°C. Il cielo rimarrà sereno, offrendo una visione chiara delle stelle. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata piacevole per passeggiate o eventi all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cosenza nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con condizioni simili a quelle di Giovedì. Si prevede che il clima rimanga sereno e temperato, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto troveranno in questo periodo un’ottima occasione per godere di giornate piacevoli.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Cosenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.9° perc. +13.4° Assenti 5.3 E max 4.8 Levante 76 % 1023 hPa 4 cielo sereno +13.6° perc. +12.8° Assenti 5.8 E max 5.4 Levante 69 % 1023 hPa 7 cielo sereno +17.5° perc. +16.7° Assenti 3.9 NE max 5.4 Grecale 54 % 1024 hPa 10 cielo sereno +22.6° perc. +22° Assenti 9.4 NNO max 12.3 Maestrale 41 % 1023 hPa 13 cielo sereno +23° perc. +22.4° Assenti 12.3 NNO max 14.9 Maestrale 40 % 1022 hPa 16 cielo sereno +16.6° perc. +16° Assenti 5.8 NE max 6.1 Grecale 65 % 1023 hPa 19 cielo sereno +14.6° perc. +14° Assenti 6.9 E max 6 Levante 70 % 1024 hPa 22 cielo sereno +13.8° perc. +13° Assenti 6.9 E max 6.2 Levante 69 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 16:51

