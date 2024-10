Previsioni Meteo Fiumicino: tutti i dettagli per giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Fiumicino per Giovedì 17 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un’alternanza di pioggia e schiarite, con temperature che si manterranno su valori relativamente miti. Durante la giornata, si registreranno precipitazioni di intensità variabile, con picchi di pioggia forte nelle ore serali. La copertura nuvolosa sarà predominante, specialmente nel pomeriggio e nella sera, mentre il vento si presenterà moderato, con raffiche che potranno raggiungere intensità considerevoli.

Nel corso della notte, le temperature si attesteranno intorno ai 19,3°C, con una percezione leggermente più alta di 19,7°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con pioggia leggera che continuerà a cadere, accumulando circa 0,96mm di precipitazioni. L’umidità si manterrà alta, attorno al 93%, e il vento soffierà da Sud Est a una velocità di 21,1km/h.

Durante la mattina, si prevede una leggera diminuzione delle temperature, che scenderanno a circa 19,1°C. La pioggia sarà assente, ma la copertura nuvolosa rimarrà significativa, con nubi sparse che potrebbero far capolino. L’umidità si attesterà attorno al 91%, mentre il vento si presenterà più leggero, con velocità di 10km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un aumento delle precipitazioni, con pioggia leggera prevista attorno alle 15:00, seguita da nubi sparse. La temperatura raggiungerà un massimo di 22,9°C, con una percezione di 22,5°C. Il vento si intensificherà, raggiungendo i 24,6km/h da Est-Sud Est, con raffiche fino a 38,4km/h. L’umidità aumenterà, arrivando al 50%.

La sera porterà un cambiamento significativo, con piogge più intense attese. Alle 20:00, si registrerà una forte pioggia, con accumuli di 7,41mm. Le temperature scenderanno a 19,1°C, mentre l’umidità salirà nuovamente, toccando il 93%. Il vento si presenterà moderato, con velocità di 10km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Fiumicino nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Venerdì e Sabato potrebbero continuare a presentare condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti, ma con un aumento della probabilità di precipitazioni. È consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Fiumicino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 16 nubi sparse +22.6° perc. +22.4° prob. 80 % 24 SE max 35.8 Scirocco 57 % 1018 hPa 19 pioggia leggera +20.6° perc. +20.8° 0.39 mm 4.5 NE max 7.6 Grecale 79 % 1018 hPa 22 pioggia moderata +19.5° perc. +19.9° 1.04 mm 19.2 ESE max 31.2 Scirocco 91 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 18:20

